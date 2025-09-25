ה-AI של טאבולה מכפיל את הכוח: מודעות תנועה חדשות מזניקות את שיעורי ההמרה ב-20% בפלטפורמת Realize

טאבולה מחזקת את Realize עם טכנולוגיית GenAI חדשה שהופכת תמונות סטטיות למודעות תנועה, שמובילה לגידול של 20% בשיעורי ההמרה

טאבולה, (נאסד"ק: TBLA), מובילה בינלאומית בפרסום מבוסס-ביצועים (פרפורמנס), הודיעה היום על אימוץ נרחב בקרב לקוחותיה שלRealize, פלטפורמה ראשונה מסוגה בתעשייה, המתמחה באופן בלעדי בפרסום מבוסס-ביצועים (פרפורמנס) בקנה מידה רחב מחוץ למנועי חיפוש והסושיאל. על המפרסמים הגלובליים שאימצו את Realize נמניםHomes.com, Trip Advisor, NerdWallet, Motley Fool, Philips Home, Yeti, Chime ועוד; כאשר מפרסמים שכבר משתמשים בה מספרים כי השיגו באמצעותה תוצאות הגבוהות ביותר מ-30% מהיעדים שהציבו. בנוסף, טאבולה מחזקת את Realize עם טכנולוגיית GenAI חדשה כדי להפוך תמונות סטטיות למודעות תנועה, שמובילה לגידול של 20% בשיעורי ההמרה בקרב מפרסמים.

מאז השקתה מוקדם יותר השנה, מפרסמים בכל התחומים ממשיכים להשתמש ב-Realize כדי לממש את יעדי הפרפורמנס שלהם, כאשר למעלה מ-650 מפרסמים ניסו מיקומי דיספליי ומאפייני סושיאל ב-Realize ומדווחים על תוצאות חיוביות. כדוגמה, מותג תעופה הצליח לעבור את יעד הפרפורמנס שלו ב-34% ולמקסם הזמינות בפלטפורמה שלו, מה שהוביל לעליית הפעילות של המותג ב-Realize.

טאבולה ממשיכה לחזק את Realize גם בטכנולוגיות GenAI מתקדמות. לאחרונה היא הוסיפה עבור מפרסמים את היכולת להשיק קמפיינים בעלי אפקטיביות גבוהה שהופכות תמונות סטטיות למודעות תנועה, מה שהביא לגידול של 20% בשיעורי ההמרה בקרב המפרסמים. זוהי עוד תוספת לחבילת ה-GenAI של טאבולה למפרסמים הכוללת גם את Abby.

Realize הושקה במרץ השנה ומשתמשת בדאטה הייחודי של טאבולה, AI מבוסס ביצועים, ומגוון רחב של שטחי פרסום ופורמטים קריאייטיבים כדי לספק למפרסמים תוצאות בקנה מידה רחב. היא מאפשרת למפרסמים את הפשטות והיעילות להריץ קמפיינים מבוססי-ביצועים (פרפורמנס) באתרי החדשות והתוכן הגדולים והמהימנים ביותר בעולם, בכל שטחי הפרסום, ואצל יצרניות מכשירים (OEM) ואפליקציות.

"Realize ממשיכה לעזור לעסקים מכל הגדלים לייצר לידים ולהגדיל מכירות", אמר אדם סינגולדה, מייסד ומנכ"ל וטאבולה. "אנחנו עוזרים למפרסמים להגיע ל-600 מיליון משתמשים מדי יום ברחבי הרשת הפתוחה, ולהניע את המשתמשים הלו לפעולה. מפרסמים מאמינים ב-Realize מפני שהיא בנויה לספק צמיחה מתמשכת מעבר לגבולות מנועי החיפוש והסושיאל. עם טכנולוגיית AI שאומנה על עשור של התנהגות משתמשים ודאטה מאלפי אינטגרציות ישירות עם פאבלישרים, Realize מספקת ביצועים פרפורמנס שמשפיע באמת על השורה התחתונה".

ציטוטי לקוחות

בריאן קומו, Homes.com: "העבודה עם Realize שינתה את כללי המשחק בפעילויות הפרפורמנס שלנו. הפלטפורמה עצמה, בשילוב עם התובנות האסטרטגיות של הצוות עמו עבדנו, היתרגמו באופן ישיר לגידול משמעותי בפעילותם של משתמשים חדשים - מה שאפשר לנו להרחיב את הקמפיינים שלנו בצורה אפקטיבית. אנו עומדים ביעדי הפרסום שהצבנו לעצמנו ואף מעבר להם הודות לתמיכה הייעודית ולטכנולוגיה החדשנית הזו".

Cruise Critic מקבוצת TripAdvisor: ״Realize מהווה חלק חיוני במאמצים שלנו להשגת לקוחות חדשים. יעד הגברת המעורבות באתר הוא ממש גיים צ׳יינג׳ר בהבאת משתמשים חדשים ורלוונטיים כדי שיתחברו לאתר ויתקדמו הלאה במורד המשפך השיווקי," אמרה מורלי קוואטרוצ'ה, מנהלת שיווק בכירה, ביצועים ורכישות.

נציגי צוות השיווק מפיליפס מכשירי חשמל לבית: "בזכות יכולות הטרגוט של משתמשים בעלי כוונת רכישה גבוהה, הישגנו מעורבות ושיעורי המרה אופטימליים, מה שהפך את Realize למרכיב חסר תחליף בתמהיל המדיה שלנו".

סטפני לינדסטרום, מנהלת שיווק ממוקד-הכנסות ותפעול, McClatchy: ״Realize מוכיחה את עצמה כתוספת מעולה לתמהיל השיווק שלנו. הטכנולוגיה שלה מסייעת לנו לקדם יעילות משמעותית ומעורבות אחרי-הקליק, בזכות היכולת להגיע לקהל גדול שמבלה את זמנו באתרים מוכרים ומהימנים".