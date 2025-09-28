העולם מתקרב לרבע מיליון מיליונרי קריפטו; המטבעות הדיגיטליים יוצרים צמיחת עושר היסטורית

הדו"ח חושף כי מספר מיליונרי הקריפטו זינק ב־40% והגיע ל־241,700, מתוכם כ־145 אלף מחזיקי ביטקוין.

שווי השוק הכולל של נכסי הקריפטו טיפס ל־3.3 טריליון דולר - עלייה של 45% לעומת השנה הקודמת.

מדינות מובילות מתחרות על משיכת ההון הדיגיטלי באמצעות מסלולי הגירה, פטורים ממס ומסגרות רגולטוריות מתקדמות.

מספר מיליונרי הקריפטו העולמי, רשם זינוק חסר תקדים של 40% ב-12 החודשים האחרונים, ועומד היום על כ-241,700, על פי דוח עושר הקריפטו לשנת 2025, שפורסם לאחרונה על ידי חברת הייעוץ הגדולה בעולם בתחומי הגירת השקעות, Henley & Partners, וכולל נתונים בלעדיים מחברת מודיעין העושר העולמית New World Wealth. להנלי ושות' 2 סניפים בישראל ושאותם מנהל דניאל שמיילין.

כ־145,100 מבין עשירי הקריפטו הם מחזיקי ביטקוין, נתון המשקף זינוק של 70% בהשוואה לשנה שעברה. במקביל, שווי השוק הכולל של נכסי הקריפטו הגיע לכ־3.3 טריליון דולר, עלייה של 45% לעומת השנה הקודמת.

כמו כן, נרשמה עלייה חדה גם בקצה העליון של סולם העושר הקריפטו: מספרם של בעלי ההון המחזיקים נכסי קריפטו בשווי העולה על 100 מיליון דולר הגיע לכ־450 – צמיחה של 38% בהשוואה לשנה שעברה. מספר מיליארדרי הקריפטו עלה ל־36, נתון המשקף גידול של 29%.

צמיחה משמעותית זו עולה בקנה אחד עם הנכונות של בנקים בכל העולם להכיר בקריפטו כמטבע לגיטימי, ומתכתב עם השקת מטבעות הקריפטו הראשונים אי פעם על ידי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ואשתו - מלניה.

דניאל שמיילין, מנהל הנציגות הישראלית של Henley & Partners: "מיליונרי קריפטו מחפשים תחומי שיפוט שלא רק מכירים בנכסים דיגיטליים, אלא גם מספקים פתרונות תושבות ואזרחות, המתאימים לסגנון חייהם הנייד הבינלאומי.

"עבור מעמד חדש זה של משקיעים, גיוון על פני מספר תחומי שיפוט, הפך לגידור מפני תנודתיות רגולטורית והתיישנות טכנולוגית. היכולת להיות בקשר עם יעדים עולמיים שמקדמים חדשנות תוך שמירה על ודאות משפטית נתפסת כעת כמשמעותית מאוד, כאשר תוכניות הגירת השקעות מציעות מסלול מובנה המעניק ביטחון רב יותר וגישה גלובלית".

דומיניק וולק, מנהל קבוצת הלקוחות הפרטיים ב-Henley & Partners, אומר כי "העלייה המהירה במעמד מתעשרי הקריפטו החדשים, מאלצת ממשלות, רשויות מס ומנהלי עושר להתמודד עם מציאות חדשה ובלתי מוכרת. כ-14.4 טריליון דולר אמריקאי יצאו מחוץ למדינת המקור שלהם בשנת 2024, הודות לניידות ההון שמאפשרים מטבעות הקריפטו. במשך אלפי שנים, עושר היה תלוי מדינה ומקום, כל זה הולך ומשתנה ככל שההון שנצבר בקריפטו גדל.

אפילו בענף הבנקאות דיגיטלית, נדרשה בעבר כתובת מגורים ומספר זיהוי לצורכי מס, רק כדי לפתוח חשבון. מטבעות הקריפטו הפכו את הניידות הגיאוגרפית בין מדינות לקלה ופשוטה.

כיום, עם לא יותר מ-12 מילים שנשמרים בזיכרון, אדם יכול לאבטח מיליארד דולר בביטקוין, הנגישים באופן מיידי מציריך או מג'נגג'ואו שבסין", מוסיף וולק.

עושר ללא גבולות: ביטקוין מנסח מחדש את חוקי הכסף

ככל שהעושר העולמי שנוצר בזכות המטבעות הקריפטוגרפיים גדל, כך משקיעים אמידים המחזיקים בנכסים דיגיטליים, מקבלים החלטות חדשות על נכסיהם ברחבי העולם.

מערכות AI ו-ML, מנהלות כעת חלק משמעותי יותר ויותר מתיקי המטבעות הקריפטוגרפיים המוסדיים, בעוד ששווייץ נחשבת כמקום מרכזי לשמירת נכסים.

המעבר לביטקוין כבטוחה ולא כנכס ספקולטיבי מסמן התפתחות קריטית, מדגיש פיליפ א. באומן, מייסד Z22 Technologies: "ביטקוין הולך ותופס מקום כיסוד של מערכת פיננסית מקבילה, לא רק כאמצעי להשקעה שמטרתה רווח שמתקבל מהמרת ערך למטבעות פיאט, אלא ככסף בסיסי לצבירת הון ולבניית ערך אמיתי."

קתרין צ'ן, ראש תחום VIP ומוסדיים ב-Binance, מציינת כי "מעמד חדש זה של משקיעים, המונע על ידי ניידות, פונה יותר ויותר לתוכניות אזרחות תמורת השקעה - כנתיב אסטרטגי לגמישות גיאוגרפית ופיננסית."

ד"ר גוניט קאור, עורכת בכירה ב־CNN ועמיתת מחקר, מסבירה כי "מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים (CBDCs), כסף רשמי שהמדינה מנפיקה ומנהלת בצורה דיגיטלית, נמצאים כיום במוקד עניין עולמי. מעל 100 כלכלות בוחנות את התחום, ו־49 מדינות כבר החלו בפיילוט נכון ליולי 2025. במקומות שבהם הבנקאות המסורתית מגבילה את הגישה לשירותים פיננסיים, CBDCs מציעים פתרון חדש: תשלומים מהירים, זולים ובטוחים המגובים על ידי המדינה".

מדידת ביצועים של תחומי השיפוט הידידותיים לקריפטו בעולם

בעלי הון שמחזיקים מעל ל-100 מיליון דולר (HNWIs) עם החזקות קריפטו משמעותיות, נוטים להתנייד בין מדינות, מה שמדגיש את הקשר החזק בין מטבעות דיגיטליים לזרימות הון חוצות גבולות, לדברי אנדרו אמוילס, ראש מחקר ב-New World Wealth.

"אנו רואים גם שקריפטו וזהב מתגלים כנכסים האלטרנטיביים המועדפים על עשירי העולם. בעשורים קודמים, נעשה שימוש נרחב באבנים יקרות, כמו: יהלומים, כדי להעביר כסף באופן דיסקרטי בין גבולות הודות לניידותן. כיום, קריפטו וזהב תפסו במידה רבה את מקומם".

התרחבות מהירה זו של עושר חסר גבולות, מעצבת מחדש את האופן שבו בעלי עושר מארגנים את ענייניהם הגלובליים.

"יעדי ההגירה המובילים להשקעות קריפטו"

מדד אימוץ הקריפטו של הנלי (The Henley Crypto Adoption Index), המתעדכן מדי שנה כחלק מדוח עושר הקריפטו, בוחן מי הן המדינות הידידותיות ביותר לקריפטו בעולם המציעות תוכניות הגירת השקעות.

המדד בוחן 29 תוכניות הגירת השקעות על פני שישה פרמטרים מרכזיים: אימוץ ציבורי, אימוץ תשתיתי, חדשנות וטכנולוגיה, סביבה רגולטורית, גורמים כלכליים וידידותיות במס, ומאפשר למשקיעים לזהות מדינות התואמות בצורה הטובה ביותר את סדרי העדיפויות שלהם.

סינגפור מובילה עם ציונים יוצאי דופן באימוץ תשתיתי, חדשנות וטכנולוגיה, וסביבה רגולטורית. הונג קונג, מזנבת אחריה עם גורמים כלכליים חזקים וידידותיות גבוהה בסוגיות מס, בעוד ארה"ב מתגאה במדדי אימוץ ציבורי וחדשנות וטכנולוגיה חזקים.

שווייץ ואיחוד האמירויות הערביות משלימות את החמישייה הפותחת, כאשר האמירויות זוכה לציון מושלם של 10 בידידותיות במס, עם אפס מסים על מסחר, החזקה (staking) וכריית קריפטו. מלטה ובריטניה גם כן זוכות לציון גבוה בסך הכל, ושתיהן מציעות מסגרות רגולטוריות מתוחכמות, בעוד קנדה, תאילנד ואוסטרליה משלימות את השכבה העליונה עם חוזקות מאוזנות על פני מספר גורמים.

לוקסמבורג מביאה מומחיות פיננסית עמוקה לנכסים דיגיטליים בעוד שפורטוגל מתגמלת משקיעי קריפטו סבלניים, אלו המחזיקים מעל שנה אינם משלמים מס רווחי הון. אוסטריה מיישמת מסגרות מס של ניירות ערך על קריפטו, בעוד שמשטר המס האחיד של איטליה לתושבים חדשים כולל רווחי קריפטו ממקורות זרים.

מונקו מושכת מחזיקי קריפטו עשירים במיוחד עם אפס מס הכנסה אישי.

יעדי הגל הבא

מעבר לאירופה וארה"ב, סנט קיטס ונוויס, מקבלת מטבעות קריפטוגרפיים עבור בקשות אזרחות, וכך גם אנטיגואה וברבודה.

תאילנד הודיעה לאחרונה על פטור ממס רווחי הון לחמש שנים על מסחר בקריפטו ומלזיה בונה יכולות פינטק באמצעות יוזמות של אזור סחר חופשי דיגיטלי.

מאוריציוס שבאוקיינוס ההודי, ממנפת את מיקומה בין אפריקה לאסיה כדי למשוך עסקי קריפטו.

מדינות מגוונות כמו קוסטה ריקה, אל סלבדור, יוון, לטביה, ניו זילנד, פנמה, טורקיה ואורוגוואי פיתחו כולן אסטרטגיות למשיכת משקיעי קריפטו, מתוך הכרה שאפילו נתח קטן מכלכלת הקריפטו יכול להביא יתרונות משמעותיים.

כפי שמסכם וולק, עליית המטבעות הקריפטוגרפיים עשתה דמוקרטיזציה ליכולות שהיו שמורות בעבר לעשירים במיוחד. "אותם מנגנונים שתאגידים רב-לאומיים השתמשו בהם זמן רב, כדי להעביר רווחים ולנהל חשיפה בין גבולות נגישים כעת לכל מי שיש לו חיבור לאינטרנט. זה מסמן שינוי עמוק, המסייע מאוד ליחידים לקחת שליטה על הונם בקנה מידה עולמי, ובו בזמן מאתגר ממשלות שמערכותיהן הפיסקאליות תלויות ביכולת לפקח, להסדיר ולמסות פעילות כלכלית."