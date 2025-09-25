קניון הזהב עובר לניהול מליסרון בשיתוף פעולה עם מגדל

לאחר השלמת העסקה יוחזק הקניון על ידי מליסרון וחברת מגדל ביטוח ופיננסים.
קניון הזהב הינו מהקניונים הוותיקים והמוכרים בישראל עם כמות מבקרים גבוהה.
לפני זמן קצר דיווחה מליסרון, בניהולו של אופיר שריד, כי חתמה על הסכם עם חברת מגדל ביטוח ופיננסים לרכישת זכויות בקניון הזהב. על פי ההסכם מליסרון תרכוש מחברת מגדל ביטוח ופיננסים ו/או מבעלים נוספים 51% מהזכויות במקרקעין עליהם ממוקם קניון הזהב בראשון לציון, תמורת 818 מיליון ש״ח, עם אפשרות להגדלת הזכויות בעתיד עד ל-70% וזאת בהתקיים תנאים או נסיבות מסוימות שנקבעו בהסכם. כיום מוחזק הקניון בבעלות מגדל 75% וגינדי 25%. לאחר השלמת העסקה יוחזק קניון הזהב על ידי מליסרון ו מגדל, כאשר ניהול הקניון יבוצע על ידי מליסרון. השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור רשות התחרות.
קניון הזהב ממוקם בראשון לציון והינו מהקניונים הוותיקים והמוכרים בישראל. הקניון בנוי על שטח של כ-27 דונם עם שטח עילי בנוי להשכרה של 34,700 מ"ר וסביבו 1,850 מקומות חנייה. בימים אלה נמצא הקניון בתהליך מתקדם להוספה של כ-7,000 מ"ר שטחי מסחר.
הקניון מארח כ-25,000 מבקרים ביום וכ-40,000 בתקופות חגים, ומשרת מגוון רחב של לקוחות. נכון להיום, פועלים בקניון כ-400 בתי עסק, בהם רשתות מובילות ושדרות מותגי פרימיום כמו Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, Michael Kors, Armani Exchange, Boss, Factory 54, Lacoste, Diesel, Levi's ועוד.
אופיר שריד מנכ״ל מליסרון: ״מליסרון ממשיכה לחזק את שלוש זרועותיה – קניונים, משרדים ומגורים. העסקה עליה הודענו היום, מצטרפת לשלל המהלכים שביצענו בשנים האחרונות לחיזוק פעילות הליבה שלנו במטרה להביא להמשך צמיחתה והתפתחותה העסקית של מליסרון. קניון הזהב הוא קניון ותיק שנהנה מציבור מבקרים גדול וקבוע, עם מגוון חנויות עשיר, ויחד עם הניסיון המקצועי הרב שלנו והיכולת לשלבו עם המותג המוכר והמוביל "קניוני עופר", אנו מזהים בו פוטנציאל גדול להשבחה.״
ארז מגדלי, מנהל חטיבת ההשקעות ב"מגדל ביטוח ופיננסים", מסר: " קניון הזהב הוא מהותיקים, המובילים והמוכרים בישראל. להערכתנו, השותפות עם "מליסרון" וניהולה יאפשרו למקסם את הפוטנציאל של הקניון ויסייעו להמשך הצלחתו".