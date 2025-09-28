נייס ממנה את ג׳ף קומסטוק לנשיא מוצרים וטכנולוגיות בתחום חוויית הלקוח

נייס נאסד"ק (NICE) הודיעה היום על מינויו של ג'ף קומסטוק לנשיא מוצרים וטכנולוגיות בתחום חוויית הלקוח. במסגרת תפקידו ידווח קומסטוק ישירות לסקוט ראסל, מנכ"ל נייס, ויצטרף לצוות ההנהלה הבכיר של החברה. המינוי ייכנס לתוקף ב-1 באוקטובר 2025.
קומסטוק מצטרף לנייס לאחר קריירה מרשימה בת 25 שנה במיקרוסופט, שם שימש לאחרונה כסגן נשיא תאגידי והוביל את תחום יישומי חוויית הלקוח. תחומי אחריותו כללו מכירות, שיווק, שירות לקוחות, מרכזי שירות, וכן קופיילוטים וסוכני בינה מלאכותית ששולבו בכל המערכת. תחת הנהגתו רשמה פלטפורמת Microsoft Dynamics 365 תנופה משמעותית, לרבות צמיחה דו-ספרתית בהכנסות משנה לשנה ברבעון האחרון שדווח.
קומסטוק הוא מנהיג ותיק בתחום המוצר והטכנולוגיה, עם ניסיון של למעלה מ־20 שנה בבנייה ובהרחבה של יישומי SaaS ארגוניים. הוא מביא עמו שילוב ייחודי של מומחיות טכנולוגית מעשית לצד יכולות מוכחות בהובלת מוצר, לאחר שהוביל צוותי מוצר, הנדסה ובינה מלאכותית גלובליים רחבי היקף, שהניעו חדשנות במגוון רחב של תחומים והשיקו מוצרים חדשים – משלב הרעיון ועד להטמעה בשוק העולמי.
לקומסטוק תואר שני במנהל עסקים בהצטיינות יתרה מבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת שיקגו ,ותואר ראשון במערכות מידע ניהוליות מאוניברסיטת וושינגטון המערבית.
סקוט ראסל, מנכ"ל נייס: "המינוי של ג'ף מחזק את מחויבותנו להובלת חדשנות ומצוינות מוצרית בקנה מידה עולמי. הניסיון הרב שלו בבנייה, בהרחבה ובהובלת פלטפורמות חוויית לקוח, יחד עם מומחיותו העמוקה בתחום הבינה המלאכותית, מציבים אותו בעמדה ייחודית להאיץ את האסטרטגיה שלנו ולהרחיב את הובלתה של נייס בתחום חוויית הלקוח. אני מברך אותו על הצטרפותו לצוות."
"אני גאה להצטרף לנייס בתקופה כה משמעותית במסע הצמיחה שלה. נייס הציבה רף חדש לחדשנות בתחום חוויית הלקוח. אני מאמין כי נייס ממוצבת בצורה הטובה ביותר בתעשייה להוביל את טרנספורמציית חוויית הלקוח באמצעות Agentic AI. אני מצפה לעבוד עם הצוות המוכשר של החברה כדי להמשיך ולהעניק ערך מהפכני ללקוחותינו ברחבי העולם", אמר ג'ף קומסטוק.