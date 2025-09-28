השוק האמריקאי בהמתנה דרוכה לדו"ח התעסוקה: "תיקון מבוקר, לא פאניקה"

המסחר בארה״ב ננעל ביום שישי במגמה מעורבת, על רקע המתנה של המשקיעים לנתוני המאקרו המרכזיים שיתפרסמו בימים הקרובים ובראשם דו״ח התעסוקה לחודש ספטמבר. האווירה בשוק מתאפיינת בזהירות, אך ללא סימני פאניקה.

סילביה יבלונסקי, מנהלת ההשקעות הראשית של Defiance ETFs, אומרת כי "השוק נמצא בתקופת תיקון מבוקר. הירידות האחרונות אינן מעידות על בריחה המונית של משקיעים אלא על עצירה כדי לעכל את שינוי המדיניות של הפד ולבחון את הנתונים הכלכליים". לדבריה, היעדר עלייה חדה במדד ה VIX מעיד שהמשקיעים אינם רואים במשבר הנוכחי תחילתו של גל ירידות עמוק.

יבלונסקי מצביעה על רמות תמיכה קריטיות בשוק: ב S&P 500 סביב 5,800–5,900 נקודות, וברמת 5,600 נקודות כרף תחתון במקרה של החרפה. ב Nasdaq היא מציינת את הממוצע הנע ל־200 יום כקו מבחן עיקרי להמשך המגמה.

הקוונטום במוקד

יבלונסקי מציינת כי תחום המחשוב הקוונטי נהנה לאחרונה מעניין גובר מצד המשקיעים בעקבות דיווחים חיוביים מצד IonQ ושיפורים טכנולוגיים של IBM. לדבריה, "אנחנו מתחילים לראות מעבר מהבטחות תאורטיות ליישומים מסחריים ממשיים. זהו תחום שיכול להוסיף צמיחה משמעותית למניות הטכנולוגיה בשנים הקרובות, גם אם התנודתיות עדיין גבוהה".

ציפיות לריבית – הפד ממשיך להכתיב את הטון

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר ב Leverage Shares, אומרת כי החלטת הפד להוריד את הריבית לאחרונה נתפסת כמהלך זהיר שמטרתו לשמור על יציבות שוק העבודה, כל עוד האינפלציה ממשיכה להאט בהדרגה. היא מציינת כי השוק תיקן בחודש האחרון את ציפיותיו להורדות ריבית נוספות ומגלם כעת סבירות של כ 70% להפחתה נוספת בדצמבר.

לדבריה, "הנתונים הקרובים על שוק העבודה והאינפלציה יהיו קריטיים לקביעת הקצב של ההקלות הבאות. הפד נחוש לשמור על שיווי המשקל בין שמירה על צמיחה לבין מניעת התלקחות מחודשת של מחירים".

מניות הביטחון מושכות תשומת לב

טודורובה מוסיפה כי על רקע המתח הגיאופוליטי הגובר והגידול בתקציבי ההגנה במדינות נאט״ו ובאירופה, מניות חברות הביטחון זוכות לביקוש יציב מצד משקיעים. עם זאת היא מזהירה כי מדובר במגזר רגיש להתפתחויות פוליטיות ולתעדוף תקציבי משתנה.

מבט קדימה

ביומיים הקרובים יתפרסמו נתוני ה PMI ומספר משרות פנויות (JOLTS), ובסוף השבוע יתפרסם דו״ח התעסוקה לחודש ספטמבר. נתונים חזקים עשויים להאט את קצב ההקלות של הפד ולהגביר את התנודתיות בשוק, בעוד שדו״ח חלש עלול להפעיל לחץ נוסף על הבנק המרכזי להוריד ריבית כבר בהחלטות הקרובות.