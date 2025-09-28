להב אל.אר ממשיכה להתרחב בגרמניה: רכשה 2 מרכזי קניות שכונתיים בתשואה דו-ספרתית

להב אל.אר ממשיכה להתרחב ולצמוח בתחום מרכזי הקניות והמסחר השכונתיים המשרתים את צרכי האוכלוסיה בגרמניה.
חתמה על הסכם לרכישת 2 נכסים מסחריים שכונתיים בתמורה לכ- 2.46 מיליון אירו.
ללהב אל.אר נכסים, מרכזי קניות שכונתיים משרתי צורכי אוכלוסיה בגרמניה בשווי של כ- 2.2 מיליארד שקל (ב- 100%).
העסקה משקפת תשואה לעסקה (CAP) של כ- 9.65%, תשואה שנתית ממוצעת C.O.C של כ- 13.6% ותשואה שנתית ממוצעת להון עצמי (.O.F.F) של כ- 18.9%.
שכ"ד השנתי לפורטפוליו מסתכם בכ- 237.4 א' אירו עם הסכמי שכירות ארוכי טווח עד שנת 2028-2034 ; צמוד ברובו למדד המחירים לצרכן בגרמניה.
הנכסים הינם שני מרכזי קניות שכונתי עם שוכרים מוכרים, חזקים ואיכותיים על שטח בהיקף של כ- 11,912 מ"ר ועליו בנויים הנכסים בהיקף של כ- 2,820 מ"ר, לצד 232 חניות עם שיעור תפוסה של 100%.
הנכסים תואמים את אסטרטגיית החברה לרכישת מרכזי קניות ומסחר שכונתיים המשרתים את צרכי האוכלוסיה בגרמניה בעסקאות הזדמנותיות, עם מימון אטרקטיבי, לצד נכסים עם פוטנציאל השבחה נדלנ"י גבוה לבניית כ- 3,000 מ"ר נוספים.
החברה חתמה על הסכם מימון מחייב עם בנק מקומי למימון נכס OBERNDORF לתקופה של כ- 25 שנים בריבית שנתית נומינלית מקובעת ל- 3 שנים, לא צמודה בשיעור של 3.3%, ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים, הלוואת non-recourse והחזר קרן שנתי ממוצע בשיעור של 2.0% לשנה.
בכוונת החברה להתקשר בהסכם מחייב למימון שני הנכסים בהיקף כולל של כ- 1.95 מיליון אירו, באותם התנאים כאמור.
שוכרים עיקריים:
|
שוכר
|
נכס / עיר
|
שטח קרקע
מ"ר
|
שטח מושכר
מ"ר
|
תקופת השכירות
|
Woolworth
|
Kerken
|
5,870
|
1,470
|
31/01/2028*
|
Action
|
Oberndorf
|
6,042
|
1,350
|
17/04/2034
|
|
|
|
|
|
סה"כ
|
|
11,912
|
2,820
|
* הסכמה עקרונית להארכת הסכם השכירות עד 01/2038
Woolworth, בעבר נשלטה ע"י קבוצה אמריקאית וכיום נשלטת ע"י קבוצת TEDI מקבוצת ענק המחזיקה בקמעונאות. לקבוצה למעלה מ-3000 חנויות באירופה וכ-70% בגרמניה, מתוכם ל- Woolworthכ- 700 חנויות שמחזור המכירות עומד על מיליארד אירו Woolworthהינה רשת זולה לנון פוד שונה מ- Action ו- TEDI בדגש על צעצועים ומוצרי אופנה זולים.
Action, רשת נון פוד שמוכרת מצרכים ברמה גבוהה, שייכת לקבוצה גדולה הנשלטת ע"י קרנות פנסיה, מכירות הרשת בשנת 2024 כ- 13.8 מיליארד אירו, באירופה קיימים 2,918 סניפים ובגרמניה כ- 600 סניפים. בפורטפוליו שלנו יש לנו סניף אחד של הרשת ב"ניוסטאד". הרשת זכתה בשנת 2024 בפרס כרשת הצומחת ביותר.
החברה בוחנת עסקאות חדשות לרכישת פורטפוליו של נכסים מסחריים בהיקף כולל של כ- 83.2 מיליון אירו ובתשואת CAP ממוצעת של כ- 9.02%.
בנוסף החברה נמצאת במו"מ למכירת 9 נכסי נדל"ן מסחרים נוספים בגרמניה, בתמורה כוללת של כ- 40.8 מיליון אירו ובתשואת CAP של כ- 5.15%.
להב סיימה את שנת 2024 ברווח נקי של 161.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ- 102.1 מיליון שקל בשנת 2023. את החציון הראשון לשנת 2025 סיימה החברה ברווח כולל של כ- 98.9 מיליון שקל וברווח נקי של כ- 60.9 מיליון שקל.
101 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 81.9 מיליון בלהב
קרנות נאמנות שמחזיקות את להב. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
2.92%
|
206115.36
|
2.46%
|
258071.33
|
1.84%
|
1601645.83
|
1.7%
|
4264314
|
1.6%
|
11627796.9
|
1.54%
|
1298250
|
1.4%
|
2025981.44
|
1.38%
|
7441911.74
|
1.36%
|
77843.07
|
1.09%
|
2722554.88