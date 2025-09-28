סולאיר מחליפה ציוד: מוכרת את פעילות הגגות המניבה כדי לממן צמיחה והקמת מתקנים חדשים

סולאיר אנרגיות מתחדשות מדווחת הבוקר (א') כי חתמה על הסכם למכירת פעילות הגגות הסולאריים בישראל לחברת פריים אנרג'י. במסגרת העסקה תמכרנה מלוא הזכויות של של סולאיר (99.9%) בשותפות סול-נטו 1 (המוחזקת באמצעות תאגידים ייעודיים), ומחזיקה בפרויקטי גגות בהספק כולל של כ-54 מגה-וואט. – וכן מלוא זכויות והתחייבויות סולאיר נט-מטרינג בע"מ. התמורה הכוללת עומדת על כ-38.5 מיליון שקל (30 מיליון שקל תמורת רכישה ו-8.5 מיליון שקל התאמות הון חוזר לפי מנגנון Locked Box). התשלום יבוצע במועד ההשלמה. בנוסף, עולה מהדיווח, כי יומחו לרוכשת הלוואות הבעלים לתאגידי הפרויקט.

פריים אנרג'י תיכנס בנעלי סולאיר כלפי המשכירים והגורמים המממנים בקשר עם הלוואות תאגידי הפרויקט והתחייבויות נלוות. עם השלמת העסקה, יתרת החוב של סולאיר צפויה להצטמצם בכ-176 מיליון שקל. על פי הדיווח החברה צופה גם תזרים פנוי לפני מס ורווח חשבונאי, תוך שהיא מדגישה כי אלו מהווים מידע צופה פני עתיד אשר תלוי באישורים, עלויות, עיתוי השלמה ושינויים מאקרו רגולטוריים.

מנכ"ל סולאיר, אלון שגב: "אנו ממחזרים הון בפרמיה יזמית, מצמצמים חוב בכ-176 מיליון שקל ומנתבים את ההון לייזום והקמה של מתקנים חדשים. מיישמים תוכנית צמיחה אחראית – פחות מינוף, יותר קילווואטים מחוברים ויותר ודאות למשקיעים ולשותפים".

העסקה למכירת הגגות, מתיישבת עם האסטרטגיה של סולאיר ליזום פרויקטים, להקים לחבר, להחזיקם לטווח קצר/בינוני ואז לממש חלק מן הצבר בפרמיה יזמית – לצורך חיזוק ההון, מחזור הון לפרויקטים חדשים והגדלת הצבר המניב לטווח ארוך בארץ ובחו"ל. סולאיר מציינת כי התמורה מהמכירה תממן המשך פיתוח והקמה, לרבות שילוב טכנולוגיות אגירה במידה הצורך, ברוח ניהול סיכונים שקוף ומשמעת הונית.

השלמת העסקה, לפי הדיווח, מותנית במספר תנאים מתלים תוך 90 יום ממועד החתימה. בין היתר, נכונות מצגים במועד ההשלמה, אישור הגורמים המממנים של תאגידי הפרויקט, אישורים רגולטוריים (לרבות רשות התחרות) ואישורי צדדים שלישיים נוספים. מועד ההשלמה יתואם בין הצדדים ויחול לא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר התקיימות התנאים המתלים (או מועד אחר שיוסכם). עו"ד עודד לוי, ממשרד ארנון, תדמור-לוי, ליווה את סולאיר בעסקה

