ג׳יי.פי. מורגן: מה עלול לסיים את הראלי ולהביא לירידה במניות בטווח הקצר?

JP Morgan:

מה עלול לסיים את הראלי ולהביא לירידה במניות בטווח הקצר?:

1. מאז תחילת אוגוסט, מדד S&P 500 עלה ב-4.7%, אך ייתכן כי נותר פוטנציאל עליות מוגבל עד לסוף אוקטובר. מבט לאחור על 40 השנים האחרונות מאז 1950, שבהן עלה המדד בין 5% ל-25% עד סוף אוגוסט, מצביע על כך שבממוצע, התשואה בשלושת החודשים מאוגוסט עד אוקטובר עמדה על 1.7% בלבד.

2. עוצמת הראלי מהשפל: העלייה במדד S&P 500 מאז שפל הפוזיציות באפריל הייתה חזקה יותר מאשר בכל שנה אחרת, למעט ההתאוששות של 2020 ,זאת בהשוואה לשפלי פוזיציות אחרים מאז 2015.

3. משך הזמן ללא תיקון מתון: בנוסף לנקודה הקודמת, מה שמגיע לרמות חסרות תקדים הוא משך הזמן שבו לא נרשמה ירידה מתונה לפחות (כלומר, ירידה של 3% או יותר מהשיאים). אם מתעלמים מ-20 הימים הראשונים לאחר שפל הפוזיציות (כאשר התנודתיות בשוק עדיין גבוהה בדרך כלל), עברו כעת 93 ימים ללא ירידה של 3%.

4. אירועים מקרו-כלכליים מרכזיים כבר מאחורינו: ייתכן שנותר כעת מרווח מוגבל לתמחור נוסף של ״הקלות״ במדיניות בשווקים בטווח הקצר.

5. משקיעים פרטיים שוריים במיוחד: סנטימנט המשקיעים הפרטיים / ריטיילס נראה גם הוא שורי במיוחד, ונמצא בקרבת רמות שיא של השנה האחרונה.

הטיעון ארוך-הטווח להמשך עליות:

1. עונתיות: עליות מתחילת השנה נוטות להוביל לעליות נוספות, בשנים שבהן מדד S&P 500 עלה בין 5% ל-25% עד סוף אוגוסט, הוא רשם תשואות חיוביות ב-42 מתוך 47 מקרים, עם תשואה ממוצעת של 6.2% לתקופה שבין ספטמבר לדצמבר.

2. פוזיציות בשוק האמריקאי (לדוגמה, מדד ה-TPM של JPM) מתחילות לפרוץ ממגמת ירידה ארוכת טווח:

התפתחות זו עשויה להעיד על פוטנציאל לעלייה נוספת בפוזיציות בטווח הבינוני, וכן על המשך עליות במדד S&P 500 במהלך 1–2 השנים הקרובות.

3. רמות שורט גבוהות מרמזות על פסימיות שנותרה בשוק:

מספר המניות עם אחוז שורט (Short Interest) של 20%-30% מהצף ממשיך להימצא ברמות שיא של השנים האחרונות, בעוד שאחוז המניות עם רמות שורט נמוכות מאוד נמצא בסמוך לשפל של עשור על פי נתוני מניות מדד Russell 3000.

4. תשואות לאחר הקלות במדיניות המוניטרית באמצע המחזור מעידות בדרך כלל על המשך עליות:

הביצועים בשוק המניות במהלך ששת החודשים הראשונים לאחר ההורדה הראשונה באמצע המחזור היו חזקים מאוד.

5. זרמי כספים לקרנות סל המנייתיות עשויים להתאושש:

למרות ההתאוששות האחרונה, הזרמים עדיין אינם חזקים במיוחד, ובאופן כללי נוטים להראות חוזק עונתי לקראת סוף השנה.

בשורה תחתונה:

למדד S&P 500 יש סיכוי להגיע ל-7,000 עד סוף השנה. במהלך הדרך עשויה להיות תנודתיות, תחילה כתוצאה משילוב של איזון תיקי סוף רבעון, לאחר מכן סביב פרסומי דוחות הרווח, ולבסוף עם פרסומי נתונים מקרו-כלכליים. אנו סבורים שכל תיקון שיופיע הוא הזדמנות קנייה עד לסוף השנה.