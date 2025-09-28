מחווה מרגשת בצל המלחמה: למעלה מ-11 אלף חברי הולמס פלייס תרמו את ימי הפיצוי שלהם לחיילים

במהלך מלחמת 'עם כלביא' מועדוני קבוצת הולמס פלייס היו סגורים במשך 9 ימים.
כחלק מהליך הפיצוי לחברי מועדוני הולמס פלייס על ימים אלו, הנהלת הקבוצה החליטה להציע להם מספר חלופות:
תוספת 9 ימים לסוף המנוי, כרטיסייה לשיעורי פילאטיס מכשירים, כרטיסיות כניסה למועדונים ואפשרות לתרום את 9 ימי הפיצוי לחיילים, כשקבוצת הולמס פלייס משלשת את התרומה והופכת אותה לחודש מלא של מנוי במתנה לחיילים וחיילות בסדיר.
בסופו של דבר 11,732 חברי מועדוני הולמס פלייס ברחבי הארץ החליטו לתרום לחיילים בסדיר את 9 הימים שלהם ולאחר תוספת הימים מצד הולמס פלייס יוענקו 4663 חודשי מנוי מתנה במועדוני הולמס פלייס ו-7069 חודשי מינוי במועדוני אייקון פיטנס
קבוצת הולמס פלייס מזמינה חיילים וחיילות בסדיר לממש את ההטבה ולקבל מנוי לחודש מתנה במועדוני הולמס פלייס ואייקון פיטנס ברחבי הארץ. מימוש ההטבה יתבצע באמצעות הגעה למועדון והצגת ותעודת חוגר.
התרומה לחיילי צה"ל תתבצע באמצעות קרן Live well של הולמס פלייס למען הקהילה אשר הוקמה במטרה לחולל שינוי בחיי אנשים, ולסייע להם לחיות חיים טובים יותר.
הקרן מחלקת בכל שנה כ-200 מלגות המשמשות להענקת מנויים עבור אנשים עם מוגבלויות, אנשים בקבוצות סיכון או כאלה הנמצאים בתהליך שיקום, נוער בסיכון, הלומי קרב ומקרים מיוחדים נוספים.
קרן שתוי, מנכ"לית קבוצת הולמס פלייס:
"אנחנו ממשיכים לסייע לחיילינו במגוון דרכים יצירתיות. לצד אירוח חיילים בימי גיבוש במועדונים, העברת ציוד כושר לשטח ועוד, הצענו לשלש את כמות ימי הפיצוי המגיעה לחברי המועדונים שלנו כל עוד הם בוחרים להעניק אותם לחיילים בסדיר. אני גאה בחברי המועדונים שנרתמו למהלך בצורה מרגשת במיוחד, בחרו בהצעה זו ובזכותם אנו נציע לחיילים בסדיר 11,732 חודשי מנוי במתנה במועדוני הולמס פלייס ואייקון פיטנס ברחבי הארץ."