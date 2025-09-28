ה-SEC בדרך לדוחות חצי-שנתיים: מה השלכות על השוק בארה"ב ובישראל?

הקריאה לשינוי כללי המשחק סביב הדוחות הכספיים בארה"ב צוברת תאוצה. לאחר שנים של ביקורת מצד מנהלים ומשקיעים על כך שהדיווח הרבעוני הופך את החברות ל"שבויות של הרבעון הבא", נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, העלה מחדש את ההצעה לעבור לדיווח חצי-שנתי. בתוך זמן קצר הצטרף אליו יו"ר ה-SEC, פול אטקינס, שהבהיר כי בכוונת הרשות לבחון שינוי חקיקתי שיאפשר לחברות ציבוריות להתאים את לוחות הזמנים של הדיווח למציאות העסקית, ולא להפך.

המהלך שמקדם ה-SEC, אינו רק שינוי טכני בלוחות הזמנים של הדיווח, אלא צעד שעשוי להשפיע על דפוסי העבודה של החברות הציבוריות ועל אופן קבלת ההחלטות של המשקיעים.

מה כוללת הצעת החוק?

הצעת החוק, שמובילה כעת ה-SEC, מתמקדת בביטול חובת הדיווח הרבעוני (טופס 10-Q) והחלפתה במתכונת חצי-שנתית כברירת מחדל. לצד זאת, תישאר לחברות האפשרות לפרסם עדכונים וולונטריים בתדירות גבוהה יותר, בהתאם לדרישות השוק והמשקיעים. לפי סוכנויות הדיווח בארה״ב, ב-SEC רואים במהלך נושא בעדיפות גבוהה, כאשר יו״ר הרשות פול אטקינס כבר הציג מתווה ברור: פרסום הצעת כללים, פתיחת הליך שימוע ציבורי ולאחר מכן קבלת החלטה.

לא המציאו את הגלגל: כך זה נראה באירופה ובבריטניה

אירופה ובבריטניה שינו כיוון כבר לפני עשור: האיחוד האירופי ביטל את חובת הדיווח הרבעוני במסגרת תיקון לדירקטיבת השקיפות, והשאיר חובה לדוחות חצי-שנתיים ושנתיים, עם זמני פרסום נוקשים ושמירת נגישות לציבור לעשר שנים. מחקרים שלאחר הרפורמה מצאו כי שינוי התכיפות לא העלה/הוריד באופן מובהק את ההשקעה הריאלית של החברות, כלומר, הפחתת רבעונים כשלעצמה איננה “תרופת פלא” נגד קצר-טווחיות.

מהן המשמעויות לשוקי ההון? 3 צירי השפעה

עלות–תועלת רגולטורית - המעבר לדיווח חצי-שנתי, עשוי להוזיל עלויות ולפשט רגולציה, בעיקר לחברות קטנות, אך ייתכן שיגדיל את עלות ההון אם המשקיעים ידרשו פרמיית סיכון גבוהה יותר.

איכות האיתותים לשוק - פחות דוחות מחייבים פירושם יותר עדכונים וולונטריים ומצגות IR. בפועל, השוק עדיין ידרוש מידע תכוף, אך האחריות לתדירות תעבור מהרגולטור לחברות ולמשקיעים.

תמחור סיכונים - ירידה בתדירות הדוחות עלולה להגביר אי-ודאות. חברות חזקות עם מדיניות גילוי איכותית יוכלו להפחית את הפגיעה, בעוד שחברות חלשות עלולות לשלם בפרמיית סיכון גבוהה יותר.

מה המצב בישראל ומה צפוי הלאה?

בישראל, החברות הציבוריות מחויבות בדוחות רבעוניים ושנתיים, כחלק ממסגרת פיקוח הדוקה שמבוססת על תקני IFRS ומערכת “מאיה”. הדיווח הרבעוני אינו נתפס כהליך פורמלי בלבד, אלא כאלמנט פיקוחי ומקצועי.

אם ארה״ב תעבור לדיווח חצי-שנתי, לא צפוי שינוי מיידי בישראל, אך צפוי להתעורר דיון: האם לאמץ מודל מקוצר בדומה לאירופה, או לשמר את המבנה הקיים עם התאמות נקודתיות. חברות דואליות, הפועלות בשני השווקים, יצטרכו לשקול סנכרון תדירויות ומדיניות עדכונים וולונטריים.

שלוש המלצות פרקטיות לשוק ההון בישראל:

א. להיערך לאפשרות של “חצי-שנתי פלוס”. גם אם הדיווח הרבעוני יישאר על כנו בישראל, כדאי לחשוב קדימה ולבנות מודל גמיש: דוחות חצי-שנתיים מחייבים בתוספת עדכונים וולונטריים, כמו סקירות קצרות, מצגות או לוחות KPI, שיתנו לשוק מידע רציף בלי העומס המלא של דוח רבעוני.

ב. לשדרג את איכות המידע. אם בעתיד תופחת תדירות הדיווח, המשקיעים ידרשו תוכן בעל ערך גבוה יותר. לכן כבר היום נכון להשקיע בהסברים ברורים על סיכוני שוק, חוזים מרכזיים ומדדים עקביים שקל לעקוב אחריהם. פחות דוחות, אבל עם עומק ואמינות שיחזקו את האמון.

ג. לחזק מנגנוני גילוי מיידי. ככל שתדירות הדיווחים התקופתיים תצטמצם, כך תגדל חשיבותם של מנגנוני בקרה פנימיים שיזהו אירועים מהותיים בזמן אמת ויבטיחו פרסומם כהודעות מיידיות. איזון נכון בין דיווחים תקופתיים לגילוי שוטף יהיה המפתח לשקיפות ולשמירה על אמון המשקיעים.

שורה תחתונה: פחות “רבעון”, יותר אחריות שוק

ארה״ב מתקרבת להתחיל ניסוי שכבר יושם באירופה ובבריטניה: להפוך את הדיווח הרבעוני מחובה רגולטורית לכלי וולונטרי, ולהשאיר לשוק ההון את ההכרעה לגבי התדירות הרצויה. הניסיון מלמד שהמעבר אינו פותר קצר-טווחיות, אך כן מאפשר דיאלוג ממוקד יותר בין חברות למשקיעים וחיסכון תפעולי. בישראל, בין אם יאומץ מודל דומה ובין אם תישמר המסגרת הקיימת, המפתח יהיה איכות וגמישות הגילוי ולא מספר הדוחות בשנה.

הכותב הוא מנכ"ל בית ההשקעות אם. אס.רוק