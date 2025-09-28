אלקטריאון מרחיבה דריסת רגל באירופה באמצעות שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת אוטובוסים מובילה

ההסכם בין אלקטריאון ל-Eurabus כולל שילוב מערכת הטעינה האלחוטית של החברה בשני דגמי אוטובוסים חשמליים לפחות, המשמשים לתחבורה עירונית, שדות תעופה ואתרים תעשייתיים;
Eurabus תשלב את הטכנולוגיה של אלקטריאון בהצעות מחיר ובמכרזים בינלאומיים, ותפעל לעמידה ביעד מכירות של לפחות 50 אוטובוסים חשמליים בשנה במהלך תקופת ההסכם;
החברות יקימו אתרי הדגמה ייעודיים באירופה להצגת הפתרון המשולב בפני לקוחות, גופי ממשל ורגולטורים, וצפויות להשתתף בכנס Busworld הקרוב.
אלקטריאון וירלס בע"מ (ת"א: אלוס) מודיעה על חתימת מזכר הבנות אסטרטגי (MOU) עם חברת Eurabus GmbH - יצרנית אוטובוסים חשמליים מותאמי לקוח, מהמובילות בגרמניה. ההסכם, שנחתם באמצעות החברה הבת הגרמנית Electreon GmbH, נועד ליצור אינטגרציה מלאה בין מערכות הטעינה של אלקטריאון לבין דגמי האוטובוסים של Eurabus לצרכים מגוונים: תחבורה עירונית, שדות תעופה ואתרים תעשייתיים.
ההסכם כולל יעדים מסחריים ברורים, בהם שילוב טכנולוגיית אלקטריאון בהצעות מחיר ומכרזים, לצד התחייבות ליעד מינימלי של 50 אוטובוסים בשנה. החברה תתמוך במאמצי השיווק של Eurabus באמצעות ליווי מקצועי, תיעוד טכני והכשרות.
בנוסף, הצדדים יקדמו הדגמות חיות בשני אתרים ייעודיים באירופה, לרבות בכנס Busworld הקרוב, כדי להמחיש את יתרונות הפתרון בפני רגולטורים, לקוחות וגופי ממשל. שיתוף הפעולה יכלול גם מינוי והכשרה של שותפים מקומיים לשירות ותחזוקה באתרים השונים.
מהלך זה משתלב במפת הדרכים של אלקטריאון להרחבת פעילותה באירופה ובעולם, ובא כהמשך לשיתופי פעולה אסטרטגיים עם שחקנים מובילים בתעשיית הרכב.
לדברי אורן עזר, יו"ר ומנכ"ל אלקטריאון, ״ההסכם עם Eurabus הוא אבן דרך אסטרטגית משמעותית בתוכנית הצמיחה הגלובלית שלנו. ההסכם משקף את המגמה ההולכת ומתרחבת של שילוב פתרונות טעינה חכמים בציי תחבורה ציבורית והינו נדבך חשוב נוסף בהאצת מסחור טכנולוגיית הטעינה האלחוטית שפיתחנו. החיבור ליצרנית גרמנית בעלת מוניטין של איכות וחדשנות פותח בפנינו שווקים חדשים ומאפשר לנו להציע את הטכנולוגיה שלנו כחלק אינטגרלי מהמוצר הסופי. שיתוף פעולה זה הוא הבעת אמון בעליונות הטכנולוגית שלנו ומאותת לשוק כי טעינה אלחוטית הופכת לסטנדרט החדש בניהול ציי רכב חשמליים. אנו בטוחים ששותפות זו תהווה מנוע צמיחה משמעותי עבור שתי החברות. זהו מהלך שמחזק את מעמדנו כשחקן מוביל בפתרונות טעינה לרכב חשמלי ומציב אותנו בחזית ההתרחבות הגלובלית בתחום."