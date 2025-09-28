כפרית ממשיכה ברכישות גלובליות: חתמה על הסכם לרכישת פעילות תרכיזי צבע בגרמניה

המהלך מהווה המשך ישיר לרכישת BADGER COLOR USA בארה"ב בשנת 2024 ומסמן התקדמות נוספת באסטרטגיית ההתרחבות הגלובלית של החברה, במיקוד לחברות תרכיזי צבע, עם בסיס לקוחות רחב ופוטנציאל רווחיות;

הכנסות החברה הנרכשת במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכמו ב-17.9 מ' אירו ו-1.9 EBITDA (מותאמת IFRS);

העסקה שמומנה במלואה ע"י בנקים ישראלים, תושלם ב-1 לאוקטובר 2025.

חברת כפרית תעשיות בע״מ, מתכבדת להודיע כי ביום 25 בספטמבר 2025 התקשרה, הן במישרין והן באמצעות חברת בת גרמנית בבעלות מלאה של החברה, בהסכם לרכישת פעילות של חברה גרמנית, בשם Karl Finke GmbH & Co. Limited Partnership. פינקה עוסקת בפיתוח, ייצור והפצה של תרכיזי צבע לתחום תעשיית עיבוד הפלסטיק, עם התמחות בתחום הקוסמטיקה והטיפוח האישי, שעיקר פעילותה בגרמניה, צרפת, פולין ועוד. צירופה של פינקה לחברה מהווה אבן דרך משמעותית למימוש אסטרטגית ההתרחבות בקטגוריית תרכיזי צבע, עם מיקוד לחברות עם בסיס לקוחות רחב ובתחומים בעלי פוטנציאל רווחיות גבוה (בדומה לרכישת בדג'ר בארה"ב ב-2024).

מועד השלמת העסקה צפוי להיות ביום 1 באוקטובר 2025 או בכל מועד אחר שיוסכם בכתב על ידי הצדדים להסכם. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, וביניהם: קבלת אישורים רגולטוריים נדרשים והעברת הבעלות על שטחי הנדל"ן על פי ההסכם.

התמורה בעסקה היא 6.5 מיליון אירו, אשר עשוי להיות מופחת, בקרות אירועים מסוימים הקבועים בהסכם. התמורה נקבעה בתום מו"מ בין הצדדים. פינקה נמצאת בהליכי חדלות פירעון מרצון. בגרמניה, תהליך חדלות פרעון מרצון אפשר לחברה לבצע ארגון מחדש הכולל פיטורי עובדים, ומהלכי הבראה אחרים, בתנאים נוחים על מנת לאפשר את מכירתה. במסגרת הרה-ארגון, לפני מספר חודשים פיטרה החברה כ-20 עובדים.

במסגרת העסקה, תרכוש החברה, בין היתר, את הנכסים המוחשיים, המלאי ואת נכסיה הלא מוחשיים של פינקה, כפי שמוגדרים בהסכם. הנכסים הנרכשים ימכרו לחברה ללא כל זכויות או הגבלות של צד שלישי וללא חובות עבר. בנוסף, עם השלמת העסקה והסכמתם של צדדים שלישיים (ככל שזו נדרשת), החברה, על פי שיקול דעתה, תקבל לידה את ההסכמים הקיימים בין פינקה לבין צדדים שלישיים, לרבות הסכמים עם ספקים ולקוחות, הנדרשים לצורך המשך פעילותה העסקית השוטפת של פינקה, וכן בכוונת הצדדים להעביר את כל העובדים הקיימים של פינקה לחברת הבת בגרמניה.

בד בבד עם התקשרות החברה בהסכם וכתלות בהשלמת העסקה, התקשרה החברה בהסכם עם בעל השליטה בפינקה, לצורך רכישת שטחי ייצור, אחסנה ומשרדים, המשמשים את פינקה לצורך פעילותה העסקית השוטפת, בסך כולל של 9.0 מיליון אירו. המקרקעין הנרכשים, ששטחם הכולל הוא כ-11,000 מ"ר, ממוקמים בגרמניה, במחוז ברמן.

מתוך התמורה, סך של מיליון אירו ישולם לחשבון נאמנות, לצורך בטוחה לכל תביעה שעשויה להיות לחברה נגד בעל השליטה בפינקה על פי ההסכם רכישת הנדל"ן. בתום שנה ממועד השלמת העסקה בפועל, הנאמן יעביר לפינקה את הסכום שנותר מסכום הנאמנות.

רכישת הנכסים המוחשיים של פינקה, וכן קליטת עובדיה, תיעשה באמצעות תאגיד גרמני בבעלות מלאה של החברה, רכישת נכסי הנדל"ן תעשה באמצעות תאגיד גרמני נוסף בבעלות מלאה של החברה, ורכישת הנכסים הבלתי מוחשיים תיעשה באמצעות החברה.

לדברי דניאל זינגר, מנכ״ל קבוצת כפרית, ״כידוע, תחום תרכיזי הצבע הוא נדבך אסטרטגי מרכזי בפעילות הקבוצה הפונה לשוק עם פוטנציאל רווחיות גבוה. שילובה של פינקה המתמחה בייצור תרכיזים לתעשיית הקוסמטיקה והטיפוח האישי יאפשר לנו להעמיק את החדירה לשווקים האירופיים, ולבסס את מעמדנו כספק מוביל של מוצרים איכותיים ברמת שירות גבוהה.״