רו״ח שרית פוקס מונתה לנהל את תחום מיזוגים ורכישות ותוכניות תגמול הוני ב- IBI Capital

חברת IBI Capital מודיעה על הצטרפותה של רו"ח שרית פוקס לצוות ההנהלה הבכיר של החברה. במסגרת תפקידה, שרית תעמוד בראש המחלקות המקצועיות בתחומי מיזוגים ורכישות (M&A) ושל תוכניות ההון (Equity Plans).
המינוי מהווה נדבך משמעותי בצמיחה ובמיצוב החברה כמובילה במתן פתרונות מקיפים בתחום ניהול Equity בכלל, ותוכניות תגמול הוני בפרט, לרבות שירותי נאמנות וליווי עסקאות בתחום ללקוחות בישראל ובעולם.
בשני העשורים האחרונים, שרית כיהנה כמנהלת בכירה בחברת הנאמנות ESOP, כשבשנים האחרונות כיהנה כמשנה למנכ"ל בחברה.
במסגרת תפקידה החדש, שרית תוביל את התחום המקצועי של שני התחומים האסטרטגיים הבאים:
1. Equity Plans – ניהול ותפעול של תוכניות תגמול הוני, שירותי נאמנות, מימוש אופציות ומסחר במניות, שירות ללקוחות בארץ ובחו״ל, עמידה בדרישות רגולטוריות והבטחת חוויית משתמש איכותית בהיבטים של טכנולוגיה ותפעול.
2. M&A (מיזוגים ורכישות) – שירותי נאמנות (כגון paying agent ו – escrow agent) ותפעול הנדרש בעסקאות השקעה, מיזוגים, רכישות ופרויקטים אסטרטגיים נוספים, תוך שימת דגש על מקצועיות ושירות ברמה גבוהה, לצד אמינות, שקיפות והגנה על האינטרסים של הלקוחות והמשקיעים.
טל דורי, מנכ"ל Capital IBI: "אנחנו נרגשים מאד לקבל את שרִית כעמוד תווך מרכזי בניהול תחומי הליבה של IBI Capital והצטרפותה מהווה אבן דרך משמעותית בהמשך הצמיחה והפיתוח של החברה. תחום המיזוגים והרכישות ותחום ה- Equity Plans דורשים מומחיות ומיומנות רבה הנוגעת, בין היתר, להסדרי מיסוי, נאמנות ותפעול בארץ ובחו"ל. הניסיון המקצועי, ההיכרות המעמיקה עם התחום, רמת השירות המוכחת והראייה הרחבה של שרית, יהיו נכס רב־ערך לחברה וללקוחותיה, ויתרמו לשיפור השירותים המותאמים ללקוחותינו ולצמיחה עתידית.