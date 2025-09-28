שירות חדש למבוטחי מגדל ביטוח ופיננסים: גישה מיידית לרופא בכל מקום בעולם - בלי לשלם מהכיס

חברת מגדל ביטוח ופיננסים מרחיבה את שורת השירותים הדיגיטליים שלה בביטוח הנסיעות לחו"ל, באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי עם חברת Air Doctor. שיתוף הפעולה יאפשר ללקוחות החברה לקבל טיפול רפואי בחו"ל בצורה נוחה, זמינה ודיגיטלית - מבלי לשלם מכיסם ומבלי להתעסק עם טפסים או הגשת תביעות.

באמצעות אפליקציה פשוטה לשימוש, יכולים מבוטחי מגדל לאתר רופא קרוב בכל נקודה בעולם, לקבוע תור ולהיפגש עמו במרפאה, בבית המלון או בשיחת וידיאו. השירות כולל גם קבלת ייעוץ רפואי ומרשמים מקומיים, כך שניתן להמשיך את הטיול ללא הפרעות וללא עיכובים מיותרים. השירות זמין בלמעלה מ־90 מדינות וב־21 שפות.

נתוני Air Doctor מראים כי 80% מהפונים נפגשים עם רופא בתוך 3 שעות, וב־97% מהמקרים כבר באותו היום. קביעת תור לשיחת וידיאו מתבצעת בממוצע תוך 4 דקות בלבד. בנוסף, במקביל לשירות פועל מוקד לקוחות 24/7 בעברית ובשפות נוספות, המעניק מענה בכל מצב ובכל זמן.

מעבר לנוחות ולזמינות, היתרון המרכזי ללקוחות מגדל הוא מודל השירות החדש: Cashless & Claimless - אין צורך לשלם מראש, אין צורך להגיש מסמכים או קבלות, וכל החוויה הופכת לפשוטה ודיגיטלית מקצה לקצה.

סנדרה אורן, מנהלת התפעול של מגדל: "השירות החדש שאנחנו משיקים בשיתוף Air Doctor מבטא את המחויבות שלנו להקל על לקוחותינו ברגעים קריטיים במהלך נסיעה לחו"ל. השירות מבטיח חוויית שימוש נגישה, מהירה וללא עלות מצד המבוטח- כך שהלקוחות שלנו יכולים לקבל טיפול רפואי איכותי ולהמשיך את הנסיעה בראש שקט, ללא התעסקות בבירוקרטיה".

ג׳ני כהן דרפלר, מייסדת שותפה ומנכ"לית Air Doctor, הוסיפה: "אנחנו שמחים לשתף פעולה עם מגדל ולהציע ללקוחותיה פלטפורמה רפואית בינלאומית המחברת מטיילים לרופאים מוסמכים ברחבי העולם. השירות מתבצע בלחיצת כפתור, בצורה דיגיטלית, מהירה ונוחה – וללא תשלום מצד הלקוח. כך שניתן לקבל טיפול רפואי מיידי תוך כדי שמירה על חוויית הטיול".

השקת השירות החדש מצטרפת לשורת מהלכים נוספים שמובילה מגדל במסגרת התנופה הדיגיטלית של החברה, שמטרתה לשפר את חוויית הלקוח, לפשט תהליכים מורכבים ולהציע פתרונות חכמים שמספקים ערך אמיתי ללקוחות ברגעי האמת.

