קבוצת בראל זכתה במכרזי ענק: תבנה מעל 500 יח"ד ומבנה מסחר ותעסוקה

קבוצת בראל בבעלותם של אריאל בבלי וז'ק בר (מבעלי "טמפו") עדכנה כי לאחרונה זכתה במספר מכרזי בנייה רחבי היקף, הכוללים בניית למעלה מ-500 יחידות דיור במרכז הארץ בערים קריית אונו, אלעד ואור יהודה, וכן מבנה תעסוקה ומסחר בעיר נשר. היקף הפרויקטים עומד על כ-679 מיליון שקלים. המכרז האחרון נחתם החודש.
במרכז הארץ, עתידה הקבוצה לבנות שלושה פרויקטים למגורים. באור יהודה תבנה קבוצת בראל 191 יחידות דיור עבור חברת "רוגובין דיור להשכרה". הפרויקט כולל עשרה בנייני מגורים חדשים ותקופת הביצוע תעמוד על 33 חודשים. בקריית אונו, תבצע החברה פרויקט מגורים עבור החברות "אשדר" ו"ענב", בהיקף של 195 יחידות דיור, שייבנו בשני בניינים. משך העבודות בפרויקט זה צפוי לעמוד על 36 חודשים. בנוסף, באלעד תבנה קבוצת בראל פרויקט מגורים הכולל 168 יחידות דיור ב5 בנייני מגורים עבור אקה פיתוח ותשתיות בע"מ. משך הבנייה בפרויקט זה צפוי לעמוד על 32 חודשים. פרויקטים אלו נועדו לתת מענה לביקוש ההולך וגדל למגורים במרכז הארץ, וביצועם ייחל כבר בחודש ספטמבר הקרוב.
בצפון הארץ, זכתה קבוצת בראל במכרז בניה של חברת "פירמה גרופ" לבניית מבנה תעסוקה ומסחר בעיר נשר, בשטח כולל של כ-30,000 מ"ר ועבודת הביצוע כבר החלה.
ניר לוי, מנכ"ל הביצוע בקבוצת בראל: "לפרויקטים אלו, כמו קודמיהם, אנחנו ניגשים עם הרבה ניסיון, הקפדה על תכנון וביצוע, וצוות מקצועי. הכוח שלנו הוא ביכולת לעבוד בצורה מסודרת ובשיתוף פעולה מלא עם היזמים, הקבלנים וכל הגורמים המעורבים. מבחינתנו איכות, עמידה בזמנים ותקשורת פתוחה הם הבסיס לכל פרויקט".