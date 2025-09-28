תיק אישי
מ"מגן קרדיט" ל"מגן אפיקים": זהות חדשה לחברת האשראי החוץ-בנקאית

השם והלוגו החדשים משקפים את חזון החברה - יצירת אפיקים חדשים להצלחה עבור לקוחותיה

 

 
יניב בר צבי, מנכ״ל מגן אפיקים, צילום: רמי זרנגריניב בר צבי, מנכ״ל מגן אפיקים, צילום: רמי זרנגר
 
מיכאל לוי
28/09/2025

חברת האשראי החוץ-בנקאי מגן אפיקים מודיעה היום על מהלך אסטרטגי-תדמיתי כולל. מהות השינוי בזהות מותגית חדשה, שכוללת את שינוי שם החברה והלוגו. המהלך נועד לשקף ולהציג באופן מדויק יותר את חזון החברה ליצירת אפיקים חדשים להצלחה עבור לקוחותיה, פרטיים ועסקיים כאחד.

השם החדש, מגן אפיקים, נבחר לבטא את התפתחותה של החברה. בעוד שהשם מגן קרדיט התמקד במוצר הפיננסי, מגן אפיקים מייצג תפיסה הוליסטית שמיועדת לסייע לציבור רחב במציאת פתרונות במקומות בהם המערכת הבנקאית כושלת. המילה אפיקים מסמלת דרכים חדשות לצמיחה, שיקום ויציבות כלכלית שהחברה סוללת עבור לקוחותיה.

מנכ"ל מגן אפיקים, יניב בר צבי: "מגן אפיקים מדייקת את הערך המוסף שאנו מספקים ללקוחותינו –פלטפורמה פיננסית שמייצרת הזדמנויות לשיפור איכות החיים של בעלי עסקים ולקוחות פרטיים. גישתנו מבוססת על ניתוח כלכלי וביצוע פעולות שמותאמות עבור כל לקוח, במטרה לסלול עבורו אפיקים חדשים לצמיחה עסקית ולשיקום פיננסי".
 

