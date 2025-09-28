פיתוח הייטק בפריפריה: קול קורא להקמת מתחמי "קליק-טק"

במטרה לקדם תעסוקה איכותית, לעודד יזמות ולהעמיק את תחום החדשנות בנגב ובגליל משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי פרסם קול קורא למרכזי חדשנות פעילים ולחממות טכנולוגיות בנגב ובגליל על מנת שיוכלו להגיש הצעות להקמה או להרחבה של מתחמי עבודה בסטנדרט גבוה, בשיתוף מעסיקים מהתעשייה הטכנולוגית. התמיכה של משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי תכלול הקמה, שיפוץ והפעלת מתחמי עבודה בנגב ובגליל בשם "קליק-טק" מתחמי עבודה להייטק בשיתוף מעסיקים.
מתחמי העבודה יוקמו על ידי מרכזי החדשנות או החממות טכנולוגיות ויעניקו סביבת עבודה חדשנית הכוללת ליווי אישי, על בסיס חיבור ישיר למעסיקים ולחברות הייטק וההצעה מחייבת שותפות עם גוף עסקי או פילנתרופי. הקול הקורא פתוח למרכזי חדשנות שיכולים להבטיח השקעה עצמית משמעותית וניסיון בשיתוף פעולה עם חברות טכנולוגיה. במסגרת התקצוב מרכזי חדשנות יוכלו לקבל תקציב להקמת מתחמי עבודה משותפים בנגב ובגליל. במסגרת הקול הקורא יזכו שני מרכזי חדשנות בתקציב של 5 מיליון ש״ח. הקצאת התקציב במסגרת הקרן לאזרחי ישראל.
שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף: "המשרד רואה חשיבות רבה בפיתוח כלכלי אזורי וקידום תוכניות ופרויקטים בתחום החדשנות. חיזוק מרכזי החדשנות תעצים כלכלית את הרשויות ותחזק את היזמות ואת התעסוקה האיכותית בנגב ובגליל ותאפשר לצעירים לייצר אקו-סיסטם קרוב לביתם באופן שיאפשר להם להתפתח מקצועית. זהו צעד נוסף המסייע להתאמת שוק העבודה הנוכחי בדגש על תקופות חירום ושגרת לחימה מתמשכת. הקמת מתחמי העבודה יאפשרו ליזמים ליהנות מקורסים, נטוורקינג ושירותי משרד מתקדמים לצד מעטפת מקצועית בעליות מסובסדות".
דרור בין מנכ"ל רשות החדשנות: ״החממות הטכנולוגיות ומרכזי החדשנות שהקמנו בשנים האחרונות בנגב ובגליל הפכו לעוגנים משמעותיים לפיתוח כלכלי וליזמות הייטק אזורית. כעת, עם הקמת מתחמי העבודה החדשים בשיתוף משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, ניתן יהיה להרחיב את המעטפת ליזמים ולחברות הייטק – החל מתשתית עבודה מתקדמת, דרך חיבור ישיר למעסיקים, ועד ליצירת מסלול ברור מהרעיון ועד לשוק. החיבור הזה בין תעשייה, יזמות ותשתיות חדשנות הוא שיבטיח צמיחה בת־קיימא ותעסוקה איכותית בנגב ובגליל."