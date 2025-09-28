מור גמל חוצה את רף 10% נתח שוק - תעשיית הגמל דוהרת ל 1 טריליון שקלים - סקירת העברות נטו ותחזית מקדימה

יום ראשון 28 לספטמבר שוק המניות בישראל טס, מדד ת"א 125 עלה 3.0%+ ומביא את ההערכות הראשוניות לסיכום חודש ספטמבר עלייה של כ 3.5% עד 4.5% בקרנות השתלמות המנייתיות ולעלייה של כ 1.5%+ עד 2% בקרנות השתלמות הכלליות. מדד S&P500 עלה 2.84%+ מתחילת ספטמבר עד כה כאשר הדולר עלה כ 1.08%+ מה שנותן תחזית לעלייה של כמעט 4%+ במסלול S&P500. הבעיה בתחזית הזו היא שנותרו עוד שני ימי מסחר שלמים שבהם הכל יכול לקרות !

מחר למשל אמור נגיד בנק ישראל, הפרופ אמיר ירון לפרסם את החלטת הריבית ואי הוודאות רבה בנושא כאשר רבים מצפים לירידה בריבית לאחר שנתיים של יציבות ויש שצופים שההחלטה תידחה לפחות עד שהמלחמה תראה סימנים של סיום. אי הורדה של הריבית תחליש את הדולר (תחזק את השקל) ותפגע יותר במשקיעי S&P500 .

שנית פגישת טראמפ נתניהו, גם היא ביום שני, עלולה "לטרוף את הקלפים" מבחינת האפטימיות לסיום המלחמה שמפגינים שחקנים במסחר הבוקר. ככה שהמסחר ביום שלישי ה 30 לספטמבר עלול לשנות בצורה חדה את תוצאות ספטמבר. לחיוב ולשלילה.

תעשיית הגמל דוהרת לטריליון

אנו מביאים לכם את תוצאות ההעברות נטו לחודש אוגוסט. תעשיית הגמל צמחה בחודש אוגוסט בכ 11.5 מיליארד שקלים מ 931.4 מיליארד ל 942.9 מיליארד. בקצב הזה התעשייה דוהרת לכ 1 טריליון שקלים מנוהלים, בחצי שנה הקרובה!

יש לציין כי לפי ההערכות החגים עלולים להחליש את ההעברות בין הגופים בספטמבר אוקטובר בכחמישית עד רבע מההעברות בחודש רגיל ולכן אנו צופים שבספטמבר אוקטובר נראה זרימה חלשה יותר, יחסית, בין החברות.

העברות נטו – אוגוסט 2025

בחודש אוגוסט מור גמל, אנליסט ומיטב הובילו את המעבר בין קופות הגמל עם העברות נטו של מעל מיליארד ₪ כל אחת. הפניקס ומגדל הצטרפו גם הן לצד החיובי אם כי בסכומים מתונים יותר.

מור גמל מובילה באוגוסט עם ‎+1.7 מיליארד ₪. אנליסט במקום שני עם ‎+1.1 מיליארד ₪. מיטב עם ‎+1.0 מיליארד ₪. גם הפניקס (+320 מ' ₪) ומגדל (+233 מ' ₪) בגיוס חיובי.

העברות נטו – ינואר עד אוגוסט 2025 אנליסט בראש

במצטבר מתחילת השנה אנליסט בולטת במיוחד עם העברות נטו של יותר מ-10.7 מיליארד ₪, ואחריה מור גמל עם כ-8.2 מיליארד ₪ ומיטב עם כ-5.9 מיליארד ₪. הפניקס ומגדל רשמו גם הם גיוסים חיוביים אם כי בהיקפים נמוכים יותר.

דירוג החברות לפי נתח שוק - מור גמל שנוסדה ב 2018 חוצה את רף 10% נתח שוק

בבחינת נתחי השוק נכון לאוגוסט 2025, אלטשולר שחם עדיין מחזיקה בהובלה עם כ-13.6% מהנכסים המנוהלים, אך הפער בינה לבין מיטב (12.4%) ומור גמל (10.0%) הולך ומצטמצם. כזכור, מור גמל נוסדה רק ב 2018 וכבר חוצה את רף 10% נתח שוק.

אורי קיסוס, משנה בכיר למנכ״ל מור השקעות אומר היום לכתב פאנדר בתגובה להישג כי ״החודשים האחרונים המשיכו להתאפיין במגמה חיובית בשווקים. זאת, בשילוב עם ביצועים טובים ואמון ערוצי ההפצה, הביאו להמשך המומנטום החיובי במור גמל ופנסיה״.

בהמשך הדירוג נמצאות הפניקס וילין לפידות עם קרוב ל-9% כל אחת, והראל ואנליסט עם כ-7.7%. כלל, מנורה ומגדל מהוות את הקטנות יותר, בעוד יתר הגופים יחד מרכזים כ-13.2% מהשוק. התמונה הכללית מצביעה על שוק יותר מבוזר, שבו החברות הגדולות אמנם שומרות על יתרון יחסי אך מאבדות בהדרגה נתח לשחקנים הצומחים.

אורי קיסוס, משנה בכיר למנכ״ל מור השקעות (צילום דוברות)