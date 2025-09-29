ווישור גלובלטק הודיעה על השלמת עסקת Hourly

חברת ווישור גלובלטק (WeSure Global Tech) מעדכנת היום על השלמת עסקאות Hourly והצטרפותה של שותפתה האסטרטגית קבוצת AmTrust לעסקה.

עם השלמת העיסקה, החברה הבת WUS, המרכזת את פעילות ווישור בארה"ב, מחזיקה בשתי חברות ניהול שכר, הפועלות כיום באיזורים שונים בארה"ב. כמו כן, עם השלמת העסקה, ל-WUS בעלות מלאה בשתי סוכנויות חיתום לביטוח: ווישור דיגיטל (WUD), לה רישיונות במעל ל- 30 מדינות בארה״ב ופעילה כיום בעיקר בתחום ביטוח רכוש וחבויות לבתי עסק קטנים ובינונים וביטוחי סייבר; וחברת Hourly Insurance Service, שהינה סוכנות ביטוח שמתמחה בענף ביטוח חבות מעבידים ותגמולים לעובדים, ולה רישיונות לפעול בתחום זה במרבית המדינות בארה״ב וכיום פעילה בעיקר במדינת בקליפורניה. ל-Hourly יש גם פלטפורמה דיגיטלית מתקדמת לניהול שכר ונוכחות עובדים.

במסגרת העיסקה, הוזרמו ל- WUS סך של 13.5 מיליון דולר במזומן, על ידי החברה (5 מיליון דולר), הקרנות המשקיעות (5 מיליון דולר) וקבוצת AmTrust (3.5 מיליון דולר), זאת, כנגד הקצאת מניות בכורה. יצויין, כי קבוצת AmTrust הינה שותפתה האסטרטגית של ווישור בארה"ב, והיא מחזיקה גם בכ-15% ממניות ווישור גלובלטק.

הקרנות המשקיעות הינן חלק מבעלי מניותיה של Hourly טרום העיסקה, והן כוללות את הקרנות: S Capital Opportunity Fund.; Glilot Early Growth Fund; J Venture Fund; MS&AD Ventures LLC; Sienna Venture Capital - Vintage Growth Fund.

לאחר השלמת העסקה, שיעורי האחזקה בהון המניות של ווישור טכנולוגיות ארה"ב (WUS) הם: כ-39.5% מוחזק על ידי ווישור גלובלטק, כ- 22.5% מוחזק על ידי קבוצת AmTrust וכ-38% מוחזק על ידי כל יתר בעלי המניות של Hourly טרום המיזוג (בעיקר הקרנות המשקיעות).

חברת Hourly, שנרכשה במסגרת העיסקה, מתמחה במתן שירותי ניהול שכר לעסקים קטנים ובינוניים, המעסיקים בעיקר עובדים שעתיים. Hourly פיתחה פלטפורמה דיגיטלית חדשנית ומתקדמת המשלבת שירותי שכר, נוכחות, תשלומי מיסים וביטוח תאונות עבודה, במטרה לייעל ולפשט תהליכים אלו. בזכות שילוב של אפליקציית מובייל, ממשק משתמש נוח וחוויית לקוח ממוקדת, מציעה Hourly פתרון משולב לעסקים קטנים ובינוניים (שהנו גם תחום הפעילות של החברה בארה"ב) – קהל לקוחות שרבים מהשחקנים המסורתיים מתקשים לשרת באופן אפקטיבי ויעיל.

בנוסף לעיסקה הנוכחית, דיווחה ווישור גלובלטק לאחרונה גם על חתימת מזכר הבנות לא מחייב לרכישת קבוצת ביטוח קטנה בארה"ב, הכוללת את חברת הביטוח האמריקאית U.S. Insurance Company of America, תמורת השקעה מוערכת של כ-6.5 מיליון דולר. הקבוצה הנרכשת פועלת במספר מדינות בארה"ב, בעיקר בתחום ביטוח רכוש וחבויות לבתי עסק קטנים ובינוניים ולה רישיונות לפעילות בתחומי ביטוח נוספים. מהלך זה גם עולה בקנה אחד עם אסטרטגית החברה לפתח את פעילותה בתחום העסקי, גם כמבטח, בדגש על בתי העסק הקטנים והבינוניים, תחום בו פעילה הקבוצה.

ווישור גלובלטק השלימה לאחרונה הנפקת איגרות חוב בשוק הישראלי בהיקף של כ-166 מיליון שקל.

אמיל וינשל, יו"ר קבוצת ווישור גלובלטק: "השלמת עסקת Hourly הינה מהלך אסטרטגי חשוב עבור ווישור גלובלטק. עם השלמת המהלך, מחזיקה WUS, המרכזת את פעילותנו בארה"ב, בשתי חברות ניהול שכר ובשתי סוכנויות חיתום לביטוח. פעילויות אלה, לצד הפעילות בתחום הביטוח הדיגיטלי, ובתמיכתה של שותפתנו בארה"ב, קבוצת Amtrust, ממצבת אותנו בצורה מצויינת לקראת האצת הצמיחה בארה"ב, בעיקר בתחומים של ביטוח חבות מעבידים וניהול שכר של עובדים שעתיים, וכמובן ענפים נוספים בביטוח כללי בתחום בתי העסק הקטנים והבינוניים. כל זאת, במקביל, להמשך הרחבת פעילותן של ווישור ביטוח ואיילון בשוק בישראל".