מכירות שיא בראשון לציון: צרפתי צבי ובניו מכרה דירות במגדל היוקרה YTOWN

החברה מכרה 27 יח"ד במגדל היוקרה בהיקף כולל של כ-83.1 מיליון ₪.
בנוסף, חתמה החברה על 3 בקשות רכישה בהיקף כולל של כ- 13 מיליון ₪.
מספר החוזים שנחתמו בפרויקט החדש של החברהYTOWN בלב ראשון לציון, שהושק רק לפני 3 חודשים, עומד על 27 יח"ד, מתוך 123 יח"ד בבעלותה בפרויקט, בהיקף כספי כולל של כ-83.1 מיליוני ₪ (כולל מע"מ).
מרבית הדירות שנמכרו בנות 3-4 חדרים, כאשר המחיר למטר עומד על כ-38,000 ₪.
מגדל היוקרה "YTOWN" ממוקם ברחוב ז'בוטינסקי 42, בראשון לציון, והוא מציע חווית מגורים מקיפה ומודרנית. המגדל ממוקם בין מרכז ראשל"צ לשכונת אברמוביץ', באזור "מערב הישן" של ראשון לציון, בין רחוב הרצל ממזרח לרחוב ז'בוטינסקי ממערב, שני צירי תנועה מרכזיים שמובילים ישירות לרשת הכבישים הבינעירונית מצפון, מערב ודרום, מה שמאפשר לצאת ממנה ומהעיר בקלות יחסית. רחוב ז'בוטינסקי, שנחשב לאחד המוקדים האסטרטגיים ביותר בעיר, זוכה בימים אלה למתיחת פנים.
מגדל היוקרה "YTOWN" מתנשא לגובה של 26 קומות, בכל קומה בבניין 6 דירות וסה"כ 146 יח"ד, כאשר חלקה של קבוצת צרפתי צבי ובניו 123 יח"ד, בנות 3 עד 4 חדרים. בנוסף, פנטהאוזים מרהיבים בקומה 26 המתוכננים ומעוצבים בקפידה על מנת למקסם את החלל ואת האור הטבעי. לובי הכניסה, שנבנה בגובה כפול, יתפקד כגלריה לאמנות ישראלית עכשווית.
במגדל תוכננה קומת Y הממוקמת מעל הלובי, שתשמש כמוקד בריאות וקהילה, ותציע מגוון שירותים ומתקנים שהופכים את חיי היום-יום לחוויה החל מחדר כושר מתקדם, חדרי טיפולים אישיים, ג'קוזי (Hot-Tub) מפנק, ומועדון דיירים המעוצב כטרקלין רב-תכליתי המיועד לאירועים פרטיים ולפגישות עבודה. כמו כן בפרויקט, מתחם עבודה בסגנון WeWork המאפשר לדיירים לעבוד בסביבה נוחה ומודרנית מבלי לצאת מחוץ לבניין. שתי מרפסות גג ענקיות משלימות את הקומה, עם פינות ישיבה, מתחם יוגה ופילאטיס, ואלמנטי מים, Hot Tub ועוד - שמוסיפים לתחושת השלווה והיוקרה. הגינון המוקפד בסגנון יפני משלב בין טבע לעיר, ויוצר איזון ייחודי בין דינמיות עירונית לרוגע.
קומת הקרקע לובי ART בפרויקט כוללת חללים מסחריים בשטח של כ - 500 מ"ר ומשרדים בשטח של כ 153 מ"ר ומבנה ציבורי קטן.
נדב בריח, משווק בצרפתי צבי ובניו: "פרויקט YTOWN הוא לא עוד מגדל מגורים - הוא חזון מגורים חדשני, מהמתקדמים שנראו בראשל"צ. כבר משלב התכנון, יחד עם האדריכלים ואנשי המקצוע המובילים, הושקעה מחשבה מדויקת על יצירת חוויית חיים שלמה: שילוב בין מודרניות עירונית בינלאומית לבין תחושת קהילה חמה ומחבקת. הפרויקט שואב השראה מהמוקדים האורבניים המובילים בעולם - Downtown דובאי ו-Midtown מנהטן – ומביא אותם בפרשנות מקומית ועדכנית, המותאמת לקצב החיים החדש וכחלק מכך, קומת Y ייעודית הכוללת חדרי כושר, מתחמי יוגה, ספא, ג'קוזי, טרקלין אירוח מפואר, חדרי טיפולים, מרפסות Chill עם פינות מים ופינות התרגעות, ולובי ייחודי בעיצוב ART מודרני. חברת צרפתי צבי ובניו, שבאמצעות השקעה מסיבית וחזון אמיתי פורצת שוב דרך ומביאה לראשון לציון רף חדש של מגורים. כבר בשלב המכירה השקטה נמכרו כ-30 דירות בפרויקט והביקוש הגדול מורגש היטב."