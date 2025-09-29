דלק נכסים רוכשת מגרש בדימונה: תקים מרכז מסחרי שכונתי

המגרש בשטח של 4.5 דונם, מיועד להקמת מרכז מסחרי שכונתי בהיקף של כ- 3,000 מ"ר, נמצא בדימונה, בכניסה לשכונת השחר אשר הוקמה לאחרונה, באזור רווי אוכלוסייה עם תוכניות פיתוח לבניה של עוד אלפי יח' דיור.
המגרש נרכש בסכום של 20 מיליון שקל. סך ההשקעה הצפוי כולל ההקמה מוערך בכ- 50 מיליון שקל.
שכ"ד הצפוי (NOI) בנכס יסתכם בלמעלה מכ- 4 מיליון שקל לשנה, וכן התשואה לפרויקט צפויה להיות גבוהה מ- 8%.
הרווח היזמי הצפוי יהיה למעלה מ- 10 מיליון שקל המגלם רווח יזמי של מעל לכ- 21%.
לפרויקט היתר בניה בתוקף, ובכוונת החברה להתחיל בהקמה בתחילת / אמצע שנת 2026.
במקביל לרכישה התקבלה הצעה מחייבת מרשת קמעונאית מובילה, הכפופה לחתימת הסכם שכירות מפורט, לשכור שטח גדול של 1,200-1,400 מ"ר, רשת זאת תהווה עוגן מסחר במרכז הקניות.
יתר השטחים יושכרו לרשתות קמעונאיות מתחום המסחר והמזון, לרשתות פארם, רופאים וקופות חולים, משרתים צרכי אוכלוסייה, עפ"י מו"מ שמתנהל עם כל הנ"ל.
בשלב זה ימומן הפרויקט מההון העצמי של החברה ובשלבים הבאים במימון בנקאי לז"א (אשראי בהיקף של כ- 35 מיליון שקל).
תשואת ההון העצמי לפרויקט לאחר מימון בנקאי תעמוד על כ- 15% לשנה.
המגרש ממוקם במרכז שכונת השחר החדשה שהוקמה בדימונה. השכונה כוללת 3,500 יח"ד אשר רובן מאוכלסות. המגרש בעל נגישות גבוהה לשכונה ועם קישוריות למרכז העיר ולצירים ראשיים.
למרכז המסחרי השכונתי קיים היתר בניה אשר יכלול כ- 3,000 מ"ר.
פליקס שופמן, מנכ"ל דלק נכסים: "פיתוח מרכז הקניות המסחרי הינו במסגרת האסטרטגיה של החברה לפיתוח מרכזי קניות משרתי צורכי אוכלוסייה - בעלי פוטנציאל השבחה ופיתוח, הרכישה מהווה חלק נוסף מאסטרטגיית הצמיחה של החברה, לצד ובנוסף לאלפי המ"ר ששווקו ומוקמים בימים אלה ברחבי הארץ בפרויקטים השונים של החברה".