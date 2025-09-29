נוטניקס הוצבה ברביע המובילות בדוח ריבוע הקסם של גרטנר לשנת 2025 בתחום תשתיות היברידיות מבוזרות

נוטניקס (NASDAQ: NTNX), מובילה במחשוב היברידי מרובה עננים, הוכרה בין המובילות בריבוע הקסם של גרטנר לשנת 2025 לתשתיות היברידיות מבוזרות - Distributed Hybrid Infrastructure.
לי קאסוול, סמנכ"ל שיווק מוצרים ופתרונות בנוטניקס, אמר: "אנו מרגישים שהמיצוב שלנו הן בחזון והן ביכולת הביצוע בריבוע הקסם של גרטנר השנה לתשתיות היברידיות מבוזרות הוא השתקפות ישירה של ההתמקדות הבלתי פוסקת שלנו בחדשנות ובהצלחת הלקוחות".
פתרון פלטפורמת הענן של Nutanix (Nutanix Cloud Platform - NCP) מאפשר לארגונים להריץ יישומים ולנהל נתונים בכל מקום, כולל נוכחות מורחבת בעננים הציבוריים הנתמך על גבי AWS, Microsoft Azure, ולאחרונה גם בענן הציבורי של Google Cloud. כחלק מכך גם הוכרזה התמיכה באחסון חיצוני ובפתרון Kubernetes המאפשר הפעלה במודל היברידי, ומאפשר ללקוחות לפרוס בינה מלאכותית. פתרון ה Nutanix פעיל בארגונים ברחבי העולם, כולל במגזרי השירותים הפיננסיים, הבריאות, הציבורי, הייצור והקמעונאות, משתמשים ב-NCP במודל היבירדי.
First Foundation Bank שבסיסו בקליפורניה הוא לקוח NCP ומשתמש בפלטפורמה כדי לאפשר סביבה היברידית להתאוששות מאסון עבור תשתית לתחנות עבודה ווירטואליות. אדריאן ס. דרמוואן, סמנכ"ל בכיר ו-CTO בבנק, אמר: "המאפיין המוערך ביותר של NCP הוא יכולת ההרחבה שלו. אם יש אסון, ניתן לסובב מכונות נוספות במהירות.
"עם NCP, ההון העצמי שלנו גם נמוך יותר מכיוון שהוא אלסטי, ואנחנו יכולים להפעיל את פתרון ההתאוששות מאסון שלנו במהלך בדיקות או כאשר הוא נחוץ בפועל. אנו נהנים גם מניידות הרישיון מכיוון שלא משנה היכן ממוקמים המכונות או השרתים שלנו, אנו יכולים להעניק רישיון למחשוב ולאחסון".