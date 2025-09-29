הפניקס מרחיבה את תכנית הרכישה העצמית

הפניקס ביטוח ופיננסים החליטה על הרחבת תוכנית 2025 לרכישה עצמית בהיקף של 100 מיליון שקל נוספים, כך שהיקף התוכנית הכולל יעמוד על 300 מיליון ₪.

כך מדווחת החברה. נכון להיום, החברה ביצעה רכישות עצמיות בהיקף של כ- 186 מיליון שקל מתוך סך של 200 מיליון שקל שאושרו במסגרת תוכנית 2025; בחודש ינואר 2025 החברה אישרה תוכנית רכישה עצמית על סך של 100 מיליון ₪ אשר הורחבה בחודש אוגוסט 2025 ל - 200 מיליון ₪ והיום ב-100 מיליון שקל נוספים.

החברה מנמקת את ההגדלה בכך שהיא רואה במחיר בו נסחרות מניות החברה, במועד קבלת ההחלטה, הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה לחברה, וכי לחברה יש יכולות כספיות ותזרימיות לביצוע הרכישות העצמיות במסגרת תוכנית הרכישה מעת לעת.

על פי נימוקי דירקטוריון החברה להחלטה:

א. לא קיים חשש סביר כי תוכנית 2025 תמנע מן החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד פירעונן. במסגרת בחינת העמידה במבחני החלוקה, דירקטוריון החברה בחן, בין השאר, את התזרים החזוי לשנים הקרובות, את מקורות הנזילות, את מגבלות הדירוג על חלוקה ואת רמת המינוף של החברה.

ב. נכון למועד אישור הגדלת תכנית 2025 , לחברה יתרת עודפים ראויים לחלוקה (נכון ליום 30.06.2025) בסך של כ-11.6 מיליארד שקל בעוד שהיקף התוכנית הכוללת הנו עד 300 מיליון שקל.

ג. אישור הגדלת תוכנית 2025 לא יפגע באופן מהותי במבנה ההון של החברה, רמת המינוף שלה ומצב נזילותה.

תשואות מצטברות של כ-115%

ד. החברה מציגה תשואות מצטברות גבוהות על תוכניות רכישה קודמות, לרבות תשואה של כ-115% על כלל התוכניות עד כה.

ה. אין באישור תוכנית 2025 כדי להוות הפרה של התחייבויות החברה כלפי נושיה, לרבות התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב שלה. כמו כן, ביצוע התוכנית לא יפגע בעמידת החברה בהתחייבויותיה הפיננסיות למחזיקי אגרות החוב שלה, לרבות תשלומי קרן וריבית על סדרות האג"ח השונות.

אתמול עלתה מניית הפניקס ב-10% והיום היא יורדת בכ-1.5%. מתחילת השנה השיגה מניית הפניקס תשואה של 134.60%.