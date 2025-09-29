תב״ע ל 420 יח״ד בתל אביב אושרה לחברת אורון נדל״ן

הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א אישרה אתמול את התב"ע שמקדמת חברת אורון נדל"ן להתחדשות עירונית בדרך השלום 93-101.
במסגרת התכנית שאושרה, צפויה חברת אורון נדל"ן לפנות 5 בניינים על רצועת דרך השלום הכוללים 169 יח"ד, ובמקומם ייבנו 420 יח"ד חדשות ב-7 בניינים בני 9-19 קומות עם שילוב של רצועת מסחר יוקרתית.
דרך השלום 93-101 יהווה את המשכו של פרויקט ההתחדשות העירונית שבונה אורון נדל"ן בימים אלה בדרך השלום 87-89, שם בנייתם ושיווקם של 172 יח"ד נוספות כבר נמצאת בעיצומה.
פרויקט ההתחדשות העירונית של אורון נדל"ן בדרך השלום, יהווה את אחד מפרויקטי היוקרה המבוקשים ביותר שצפויים לקום על ציר הכניסה המזרחית לתל אביב, תחת השם HELLO תל אביב.
סך הכל, בשני חלקי הפרויקט (כלומר- דרך השלום 87-89, ודרך השלום 93-101) צפויה החברה להקים 592 יח"ד חדשות.
את הפרויקט מתכננים האדריכל גיל שנהב מכנען שנהב אדריכלים, והאדריכל ברק ציפור מציפור אדריכלים ושמאי הפרויקט הם משרד לוקר שמעון.
גל קסטל, מנכ"ל אורון נדל"ן: "אנחנו שמחים להוביל את מהפכת ההתחדשות העירונית על אחד הצירים המרכזיים של תל אביב וגבעתיים, ובכך לשפר הן את איכות החיים של דיירי הפרויקט, והן את הנראות הכללית של רצועת השלום כולה שצפויה להשתדרג משמעותית בשנים הקרובות. אישור התב"ע מהווה הבעת אמון בחברה ומעניקה אור ירוק לקידום הפרויקט, שחלקו הראשון כבר בעיצומו וכעת מצטרף גם חלקו השני להתקדמות משמעותית".
דרך השלום 93-101, צילום: אורון נדל״ן