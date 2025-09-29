קבוצת הנדל״ן דוד אזולאי במינוי יוקרתי

קבוצת ייזום הנדל״ן בבעלות איש העסקים דוד אזולאי, אשר נמצאת בתנופת גדילה והתרחבות, מודיעה על מינויו של רו״ח יוחאי אבטן למנכ״ל הקבוצה. אבטן, יהיה אמון על ניהולה השוטף של החברה והמשך ביסוס איתנותה הפיננסית ודוד אזולאי, הבעלים ומנכ״ל הקבוצה, ימונה ליו״ר החברה ויעסוק בהמשך התעצמותה, רכישת קרקעות וצירוף פרויקטים נוספים.
רו״ח יוחאי אבטן, מביא עימו ניסיון רב שנים בתחום הנדל״ן למגורים ונדל״ן מניב. היה ממקימי קרן הריט Rent it ושימש כסמנכ״ל הכספים של הקרן. קודם לכן, כיהן כמשנה למנכ״ל, סמנכ״ל הכספים ודירקטור באאורה השקעות. אבטן בעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות ותואר שני במנהל ציבורי.
קבוצת דוד אזולאי, חברת בנייה ויזמות נדל"ן מובילה בתחום ההתחדשות העירונית עם פרויקטים למגורים בנתניה, חולון, בת ים, יהוד ועוד. בנוסף, מקימה החברה בימים אלו, קומפלקס משרדים ומסחר מרהיב בלב שכונת אגמים המתפתחת בנתניה- ׳בראשית ביזנס׳.
יו״ר קבוצת דוד אזולאי, דוד אזולאי ציין: ״הבחירה ביוחאי אבטן למנכ״ל מהווה צעד אסטרטגי חשוב עבור קבוצת דוד אזולאי. עם הרקע הרחב שלו והניסיון הרב שצבר בתחום הנדל״ן, אני בטוח כי הוא יסייע בהמשך מסע הצמיחה של החברה והבאתה להישגים משמעותיים״.
יוחאי אבטן ציין: ״אני נרגש להצטרף לקבוצת דוד אזולאי ומודה על ההזדמנות לקחת חלק בהמשך ההתרחבות של החברה. יחד, נמשיך לפעול ליצירת ערך ומצוינות בתחום היזמות והנדל״ן, והמשך ביסוסה כחברה מובילה בתחום״.