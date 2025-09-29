סולטרה בעסקה משמעותית: תשתף פעולה עם קבוצת ענק איטלקית - A2A – בפיתוח פרויקטי אנרגיה מתחדשת

יזמית פרויקטי האנרגיה המתחדשת סולטרה, המתמחה בייזום ובפיתוח פרויקטי אנרגיה מתחדשת באירופה (במדינות גרמניה, איטליה ופולין), מדווחת הבוקר על חתימת הסכם משמעותי עם חברת הענק האיטלקית A2A. החברה הנכדה האיטלקית של סולטרה (50%) תאתר עבור A2A פרויקטים בהיקף של 200 מגה-וואט, ותציג אותם. בהתאם להסכמה, סולטרה תפתח עבור החברה האיטלקית את הפרויקטים ותביא אותם למעמד של "מוכנות להקמה" (Ready to Build), ו-A2A תשלם לחברה האיטלקית תמורה בגין הפיתוח בהתאם לאבני דרך.

ל-A2A ניתנה זכות לרכוש את הפרויקטים, הן במהלך הפיתוח והן בהגעה לשלב המוכנות להקמה, כאשר ככלל בגין פרויקטים ש- A2A תבחר שלא לרכוש, החברה האיטלקית לא תידרש להשיב את סכומי הפיתוח ששולמו לה. תקופת ההסכם הינה לחמש שנים.

A2A הינה חברת ענק איטלקית הנסחרת לפי שווי של כ-27 מיליארד שקל (כ-8 מיליארד דולר). החברה פעילה בתחומי האנרגיה והפסולת והיא מפעילת האנרגיה השנייה בגודלה באיטליה עם נוכחות חזקה בצפון המדינה.

לאחרונה חתמה סולטרה על הסכם עם קבוצת ברנד למיזוג ברנד אנרגיה - חברה בת בבעלות מלאה (100%) של קבוצת ברנד עם סולטרה - בתמורה להקצאה של כ-66.3% ממניותיה של סולטרה לקבוצת ברנד. ברנד אנרגיה היא שותפתה של סולטרה בפרויקטי אנרגיה מתחדשת באיטליה ובפולין (50%), והיא מחזיקה בפעילות נוספת לפיתוח פרויקטי אנרגיה מתחדשת בבריטניה בהיקף של כחצי ג'יגה-וואט, שתשולב אף היא לחברה הממוזגת.

ברנד אנרגיה וסולטרה מקדמות כ-11 פרויקטים באיטליה בהיקף של 99 מגה-וואט באמצעות שני שותפים מקומיים. בפולין מקדמות החברות 15 פרויקטים בהספק של 82 מגה-וואט, ובבריטניה מקדמת ברנד אנרגיה פרויקטים בהיקף של כחצי ג'יגה וואט, שימוזגו לחברה. הפרויקטים בבריטניה נמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים מאוד וחלק גדול מהם צפויי לקבל היתר בניה עד סוף 2026.

ערן ליטבק, מנכ"ל סולטרה: "ההסכם עם A2A הוא צעד אסטרטגי חשוב עבורנו בשוק האיטלקי. החיבור עם קבוצה מובילה בסדר גודל כזה מהווה הבעת אמון בפעילות וביכולות הפיתוח שלנו, ומבסס את מעמדנו כשותף מועדף לפיתוח פרויקטי אנרגיה מתחדשת באירופה."