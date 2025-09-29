לראשונה בתולדותיה - אינרום מגייסת אג"ח הצפוי לשמש להמשך הצמיחה של החברה

חברת אינרום, מהחברות המובילות בשוק מוצרי הבנייה בישראל, מודיעה היום על כוונתה לגייס סדרת אג"ח לראשונה בתולדות החברה.
הגיוס מסמן אבן דרך משמעותית בתהליך ההתרחבות של החברה ויעניק לה גמישות ואפשרויות פיננסיות ואסטרטגיות חדשות. גיוס החוב יאפשר לחברה לתמוך בפעילותה העסקית השוטפת וכן להרחיב את פעילותה, לרבות השקעות צפויות במפעלי החברה.
בשנת 2024 גייסה אינרום בהצלחה 225 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת מניות, והנפקת האג"ח הנוכחית מהווה צעד נוסף ביישום אסטרטגיית הצמיחה שלה, תוך שמירה על יציבות פיננסית וגישה מהירה למקורות מימון מגוונים.
בני ברון, יו"ר אינרום: "השקת סדרת האג"ח הראשונה של אינרום היא לא רק צעד פיננסי – היא ביטוי לאסטרטגיית הצמיחה והחדשנות שלנו ומצטרפת לגיוס ההון המוצלח שביצעה החברה בשנה שעברה. הגיוס יאפשר לנו להשקיע בפרויקטים מרכזיים, להשקיע במפעלים חדשים וליצור סינרגיות עסקיות, כל זאת תוך שמירה על גמישות פיננסית ויציבות ארוכת טווח. אנו רואים בכך הזדמנות משמעותית להמשיך להרחיב את החזון שלנו ולהוביל את תחום הבנייה והחומרים בישראל, הצפוי להנות מתאוצה בשנת 2026."