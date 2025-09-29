גיא נתן: כל עוד לא תתקבל ודאות מהזירה הגיאופוליטית וכל עוד המלחמה נמשכת - לבנק ישראל אין מרחב תמרון אמיתי

גיא נתן, מנהל קרן הגידור Valley: "בנק ישראל נמצא בצומת מורכב במיוחד, מצד אחד הנתונים הכלכליים מראים בבירור שיש מקום להפחתת ריבית: הכלכלה נמצאת בהאטה וענפים רבים ממתינים למרחב נשימה שיגיע ברגע שתתבצע הורדת הריבית. עד אז המשק נותר במצב של המתנה, כאשר הפחתת הריבית עשויה לשמש כזריקת עידוד שתניע מחדש את הצמיחה.
מצד שני, כל עוד לא תתקבל ודאות מהזירה הגיאופוליטית ובמיוחד כל עוד המלחמה נמשכת לבנק ישראל אין מרחב תמרון אמיתי. הנגיד העדיף להותיר את הריבית ללא שינוי, לא משום שאין הצדקה כלכלית להפחתה, אלא משום שהמחיר של טעות בשלב הזה עלול להיות יקר מאוד. ברגע שתהיה ודאות, ובעיקר כאשר תגיע לסיומה המלחמה, אנחנו נראה גל של הורדות ריבית שיפתח מחדש את הצמיחה ויחזיר את הכלכלה הישראלית למסלול חיובי
לבנק ישראל יש יעד שאפתני – לשמור על יחס חוב־תוצר נמוך. אמנם נכנסנו למלחמה הנוכחית עם יחס חוב־תוצר נמוך יחסית, אך אם נמשיך במגמות הנוכחיות, אין ודאות שהוא יישאר ברמה הזו. עם זאת, בטווח הארוך אין ספק שהבורסה הישראלית והשוק המקומי מציעים אטרקטיביות רבה להשקעה".