מדד הנדל"ן שלנו נכנס לדשדוש אופקי רחב - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות
יום שני (29-09) של המתנה דרוכה ותנודתיות די גדולה בין הסקטורים השונים. המדדים יצאו עם שלילה קטנה והקרנות עש בהתאם: חיוב יומי: שורט דולר, מניות קטנות במודל שווה, ומניות אשראי חוץ בנקאי. חיוב חודשי: טכנולוגיה בבלעדיות, כאשר החיוב השנתי נאשר כשהיה: בנקים וקצת ביטוח. בצד השלילה נאמר: יומית: דולר ות"א 90, חודשית: ביטוח בבלעדיות, שנתית: דולר וקונצרני דולרי. בקיצור, די מגוון בחלק היומי כאשר החלקים האחרים נשארו יציבים למדי...
הבורסה
ארה"ב: כל מה שקורה במזרח התיכון קצת פחות מעניין את וול-סטריט. העניין שם נמצא בשילוב המסוכן של שיתוק הממשלה והרמות הגבוהות של תמחור המניות. האם זה יהיה הטריגר לירידות העונתיות? כנראה שלא. מדוע? כי הגורם הזה ידוע וכנראה מוכלל ברוב המודלים. זכרו שירידות חדות יגיעו עקב משהו שאינו ידוע וצפוי. דבר שיצטרך לגרום להתאמת התמחור של המניות היקרות. וזה עוד לא קרה... בינתיים, היום הראשון של שהשבוע (29-09)היה יום של תנודתיות אופקית כאשר הסיום היה חיובי למדי. הנהו לפניכם:
תל-אביב: ניתן לחתוך את המתח באוויר... פגישת טראמפ-נתניהו יכולה לקבוע את גורלה הגיאו-פוליטי של מדינת ישראל להרבה מאוד שנים קדימה. סיום המלחמה ברצועה חשוב בהרבה ממה שקרה בלבנון וסוריה וניתן להשוואה למה שקרה באיראן. מדוע? כי הוא יקבע אם אויב שעושה את מה שעשה החמאס ב-07-10 יכול לשרוד בבטחה ואולי אף להמשיך להיות גורם שלטוני. התשובה לכך תשליך בצורה קיצונית ביחס הגורמים העוינים האחרים אלינו לדורות קדימה.
חוץ מהעניינים המיידיים של חטופים, ביטחון הדרום, והשפעת תוצאות עזה על יהודה ושומרון. כל מה שהושג בזירות האחרות יכול להיות מועצם או מוכשל על ידי התוצאות המעשיות של הפגישה האחרונה הזו בין שני המנהיגים. לכן, אחרי ההתלהבות הראשונית אתמול (28-09) השוק שלנו נרגע ונכנס למצב של המתנה דרוכה. כמו עם נושא הריבית של בנק ישראל אשר הסתיים בהשארת הריבית על כנה. בכל אופן, סיום היום היה כזה:
מעבר ליום-יום, ובהמשך למה שקרה עם הריבית, הנה גרף של מדד הנדל"ן שלנו. אחרי החזרה המדהימה מאפריל, הסקטור נכנס לדשדוש אופקי רחב כאשר 1250 הינה הרצפה שלו ו-1400 הוא הגג שלו. מעבר מעל או מתחת לאלו ייקבע את המגמה העתידית לכמה זמן... העניין הוא שהסקטור לא חזר לתחתיות שלו וזה סימן חיובי מאוד למרות כל מה שקורה בו מבחינת מחסור בכוח אדם, ירידה מסוימת במחירי והביקוש לדירות, וריבית הגבוהה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-28-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום ראשון מיוחד זה (28-09) ראינו מחזור כללי ענק, יחסית לימי הראשון המקוצרים. בדרך כלל אנו מדברים על כ-600-700 מיליוני שקלים והפעם ראינו עלייה לכמעט מיליארד שקלים (996.1), עבור כל מניות ת"א 35. זה נדיר וזה אומר כמה התלהבות הייתה באותו יום. המוסדיים היו קצת פחות משולהבים: קניות: 229.4, מכירות: 240.4 => נטו: 11.0-. וזה אומר הרבה כאשר יש עליות אדירות והנטו שלילי... המניות שנמכרו הכי הרבה היו: פועלים (11.8-) והפניקס (37.1-). המניות שנקנו הכי הרבה היו אי-סי-אל (12.9) וטבע (14.2).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
|
|
עולות יומי
|
שם קרן הנאמנות
|
שינוי
|
1.39%
|
0.84%
|
0.83%
|
|
עולות חודשי
|
שם קרן הנאמנות
|
שינוי
|
7.81%
|
7.81%
|
7.79%
|
|
עולות מתחילת שנה
|
שם קרן הנאמנות
|
שינוי
|
134.31%
|
133.73%
|
98.23%
|
|
יורדות יומי
|
שם קרן הנאמנות
|
שינוי
|
-2.18%
|
-2.15%
|
-1.96%
|
|
יורדות חודשי
|
שם קרן הנאמנות
|
שינוי
|
-7.85%
|
-6.36%
|
-6.32%
|
|
יורדות מתחילת שנה
|
שם קרן הנאמנות
|
שינוי
|
-24.59%
|
-23.86%
|
-5.05%
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
|
מדדים
|
|
|
|
-0.24%
|
-0.10%
|
-0.64%
|
0.34%
|
0.73%
|
-1.00%
|
-0.45%
|
-0.42%
|
0.58%
|
-0.47%
|
|
|
|
|
|
3.72%
|
3.42%
|
3.34%
|
3.32%
|
2.92%
|
2.85%
|
2.83%
|
|
|
-4.70%
|
-4.26%
|
-4.13%
|
-4.08%
|
-3.50%
|
-3.20%
|
-3.09%
|
|
|
|
|
|
4.48%
|
4.11%
|
4.09%
|
3.77%
|
3.34%
|
3.25%
|
2.73%
|
|
|
-3.50%
|
-2.95%
|
-2.32%
|
-1.69%
|
-1.54%
|
-1.22%
|
-1.01%
|
|
|
|
|
|
6.64%
|
5.58%
|
5.40%
|
5.12%
|
4.51%
|
4.48%
|
4.39%
|
|
|
-9.70%
|
-4.93%
|
-4.81%
|
-4.70%
|
-4.37%
|
-4.26%
|
-4.13%
