הזמנה משמעותית לאורביט: תספק מערכות OceanTRx4 לצי ימי של מדינת נאט"ו

מערכות ה-OceanTRx4 של אורביט, תספקנה קישוריות לוויינית רציפה במגוון תדרים לספינות צי בנאט"ו
אורביט טכנולוג'יס )ת"א: ארביט) מובילת שוק בפתרונות לניהול קשר ושמע במערכות מוטסות, טרמינלים לתקשורת לוויינית מוטסת וימית הודיעה היום כי קיבלה הזמנה מאינטגרטור מוביל במרכז אירופה, בסך של כ- 2.4 מיליון דולר, הכוללת מערכות תקשורת לוויינית עבור פלטפורמות צבאיות ימיות לצי של אחת ממדינות נאט"ו. אספקת המערכות, אשר יספקו לצי קישוריות לוויינית רציפה על גבי פס רחב, צפויה להתחיל במהלך שנת 2026.
דניאל אשחר, מנכ"ל אורביט, מסר: "הזמנות אלו ממשיכות את תהליך הגדלת הצבר שלנו מתחילת השנה ואנו גאים על בחירתו של אינטגרטור אירופאי ביטחוני מוביל זה לרכוש את אחת המערכות המובילות של אורביט- OceanTRx 4 עבור צי מוביל במרכז אירופה, המאפשרת ללקוח לעבוד עם מספר תדרים שונים עם גמישות הפעלה מבצעית מירבית. בחירתו של צי מוביל זה הינו אישור נוסף לכך שמוצרי התקשורת הלוויינית הימיים של החברה הינם המתקדמים ומהמובילים בעולם, בעלי חסינות גבוהה (Resiliency). נמשיך לפעול לבניית צבר הזמנות משמעותי לטובת המשך הצמיחה שלנו כחברה מובילה בתחומה".