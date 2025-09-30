חג׳ג׳ אירופה דוהרת ברומניה: זכתה ב-5 מכרזים נוספים לגז טבעי

עד כה זכתה החברה ב-60 מכרזים ואומדן הרווח התפעולי המצטבר עד שנת 2035 בגין מכרזים אלו נאמד ביותר מ- 165 מיליון אירו.

רומניה נחשבת לאחת מיצרניות הגז הטבעי הגדולות באירופה, והממשלה הרומנית צפויה לפרסם בשנים הקרובות מאות מכרזים בתחום התשתיות לחלוקת גז טבעי בהיקף של כ-2 מיליארד אירו.

חברת חג'ג' אירופה דיווחה לבורסה על זכייה ב-5 מכרזים נוספים, ב-5 רשויות מקומיות נפרדות ברומניה, בתחום תשתיות גז טבעי ברומניה. התמורה הצפויה מביצוע בגין 5 הפרויקטים הנוספים נאמדת בכ-16 מיליון אירו.

חברת BTD Disributie Si Furnizare Gas SRL, שעל רכישתה דיווחה חג'ג' אירופה בחודש שעבר, היא חברה רומנית פרטית שעוסקת בתכנון והקמה של תשתיות גז טבעי ברומניה, וכן בניהול פעילות חלוקת הגז ותחזוקה של מערכות החלוקה. לחברה מרכז בקרה, ניהול ותפעול של רשתות הגז המבטיח אספקה חכמה, בטוחה ויעילה של גז טבעי לצרכנים, תוך שימוש במערכות טכנולוגיות מתקדמות וחדשניות המיועדות לניטור, ניהול והפצת צריכת גז טבעי. כל אלה מסייעים בבקרה משופרת, ייעול תהליכים והפחתת עלויות. במסגרת הרכישה תרכוש החברה גם מתחם שישמש אותה להקמת מפעל להרכבת עצמאית של תחנות הפחתת לחץ ומדידה ((PRMS שאחראים על ויסות הגז לצרכנים.

עד היום זכתה החברה שנרכשה ב-60 מכרזים בתחום תשתיות הגז הטבעי ברומניה, אשר כוללים, בין היתר, תכנון ביצוע עבודות קבלניות אזרחיות להנחת צנרת באדמה, וחיבורה לתשתיות הגז במספר מחוזות ברחבי רומניה. בכלל מכרזים אלו ניתנה לחברה זיכיון בלעדי, לאחר השלמת העבודות, להפעלת שירותי חלוקת הגז לצרכנים ותחזוקתם למשך 49 שנים.

מתוך 60 המכרזים שבהם זכתה עד כה החברה הרומנית שנרכשה, ב-3 מכרזים כבר הושלמו עבודות ההקמה והחלה תקופת הזיכיון לחלוקת גז וניהול תחזוקת קווי החלוקה, עוד 17 מכרזים נמצאים כבר בשלב הביצוע, ועוד 40 מכרזים בשלב התכנון וצפויים להיכנס לעבודות על פני השנים עד לשנת 2028. בחברה 78 עובדים, ובהם מהנדסים, טכנאים, אנשי תחזוקה, וצוותי בנייה ופרוייקטים.

בהתאם לתוכנית העסקית של החברה, בזכות המכרזים שבהן היא זכתה עד כה (כאשר כאמור לחג'ג' אירופה החזקה של 80% בה), היקף הרווח התפעולי המצטבר של החברה הנרכשת הצפוי עד שנת 2035 מפעילויות בתחום הגז הטבעי, נאמד ביותר מ-165 מיליון אירו. בנוסף, החל משנת 2036, בה צופה החברה הגעה לשיעור של כ-70% מתחברים לתשתיות הגז שלה, היקף הרווח התפעולי השנתי של החברה הנרכשת מוערך בכ-14.5 מיליון אירו בשנה, כשיתרת תקופת הזיכיון הממוצעת מאותה שנה תהיה כ-39 שנים.

ככל הידוע לחברה, צפויה ממשלת רומניה, דרך הרשויות המקומיות, לפרסם כ-700 מכרזים נוספים להנחת קווי חלוקת גז ותחזוקתם בהיקף מוערך של כ- 2 מיליארד אירו, והחברה מציינת כי בכוונתה לגשת למכרזים נוספים.

רומניה נחשבת לאחת מיצרניות הגז הטבעי הגדולות באירופה, כאשר המאגר הגדול ביותר בשטחה הוא Neptune Deep, עם כמות מוערכת של כ-100 מיליארד מטרים מעוקבים (BCM). הייצור המקומי במדינה מכסה 70%-80% מצריכת הגז הטבעי הלאומית שלה, ומהווה כ-29% מכלל צריכת האנרגיה ברומניה.

ממשלת רומניה השיקה תוכניות השקעה הממומנות על ידי המדינה, שאחד מהתחומים המרכזיים של תוכניות אלה הוא פיתוח והרחבת תשתיות הגז הטבעי ברחבי רומניה במטרה להכפיל בשנים הקרובות את מספר צרכני הגז הטבעי לכ-8.5 מיליון. תכנית זו תוקצבה בסך של כ-13 מיליארד דולר.

השלב הראשון של התכנית במסגרת פיתוח והרחבת תשתיות הגז הטבעי כולל יותר מ-800 פרוייקטים בתקציב של כ-5.4 מיליארד אירו, מתוכם נוצל עד כה סך של כ-2.6 מיליארד דולר. בשנים הקרובות צפוי סך השקעה נוספת של כ-2 מיליארד אירו, ובכוונת החברה הנרכשת להתמודד במכרזים שיהיו במסגרת תכנית הפיתוח וההרחבה של תשתיות הגז הטבעי.

מחג'ג' אירופה נמסר: "הזכייה ב-5 המכרזים הנוספים מהווה המשך למומנטום החיובי שבו נמצאת חברת הפעילות שרכשנו, אשר ממשיכה ביישום האסטרטגיה העסקית להרחבת הפעילות, תוך ביסוס מעמדה כחברה המובילה בתחום תשתיות גז טבעי ברומניה. בכוונת החברה להמשיך ולהתמודד על מכרזים נוספים אשר עתידים להתפרסם בקרוב ולאור העובדה כי חלק גדול מהרשויות המקומיות ומשקי הבית הפרטיים ברומניה אינם מחוברים כיום לגז טבעי, אנו בטוחים שהרחבת הפעילות שלנו בתחום תוכיח את עצמה ותהווה חיזוק לתוצאות חג'ג' אירופה".