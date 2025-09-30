התחדשות עירונית רחבת היקף בקריות: אב-גד ו-E-WAVE יבנו כ-900 יח"ד בקרית ביאליק

אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים וביצוע בשוק ההתחדשות העירונית, בשותפות עם חברת הנדל"ן E-WAVE, הפעילה בעולמות ייזום וניהול פרויקטי נדל"ן, זכו במכרז דיירים לביצוע פרויקט פינוי-בינוי רחב היקף בקרית ביאליק במסגרתו יקדמו החברות בנייה של כ-900 יח"ד, לאחר שהתקבלה הודעת זכייה מבאי כוחה של נציגות הדיירים.
המתחם הוותיק, ממוקם במספר מקטעים של הרחובות פלמ"ח וזבולון – מצוי בין צומת צבר ומתחם הקניות והעסקים 'הקריון', ובסמיכות לדרך עכו. המתחם כולל 10 בנייני מגורים ישנים הכוללים 170 יח"ד. במקומם, לאחר קבלת אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה, ייבנו 7 בניינים חדשים, בגובה שנע בין 9 ל-25 קומות, שטחי מסחר בהיקף של כ-2,300 מ"ר ושטחי ציבור בהיקף של כ-750 מ"ר.
המתחם כולו מאופיין בנגישות גבוהה לתחבורה ציבורית, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ושירותים קהילתיים. בפרט המקום נהנה מקרבה למרכזים המסחריים צבר וקריון. עוד נהנה המתחם מקרבה לצירי תחבורה מרכזיים, דוגמת: דרך עכו-חיפה וקווי המטרונית.
לבעלי הנכסים במתחם צפויות להימסר בסיומו של הפרויקט דירות גדולות ומשודרגות, הכוללות תוספת מטרים לשטח הדירות כיום, והן יכללו ממ"דים, מרפסות שמש, וחניות.
בעלי הדירות במתחם יוצגו על ידי אדיר צבי ושות' משרד עורכי דין. החברות הזוכות מיוצגות על ידי משרד עו"ד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות'. החברה המארגנת במתחם הינה ארגמן התחדשות עירונית, הפעילה בעולמות ארגון, ליווי וניהול דיירים. אדריכל הפרויקט הינו יהונתן כהן ליטאנט ממשרד פישביין גלאור אדריכלים.
מוקדם יותר השנה זכו החברות במשותף בפרויקט התחדשות עירונית גדול במתחם סמוך, בצידה השני של דרך עכו, בשטחה המוניציפאלי של קרית מוצקין, בפרויקט שבמסגרתו יפונו כ- 258 יח"ד ישנות ויבנו כ- 1,290 יח"ד חדשות.
עו"ד ראם רצון, מנכ"ל אב-גד: "אנו שמחים להעמיק ולהרחיב את פעילות אב-גד בקריות, בהתאם למדיניות החברה בשנה האחרונה ומתוך הבנה של ההזדמנות לקידום התחדשות עירונית רחבת היקף באזור ושיפור איכות החיים. צבר הפרוייקטים של החברה בקריות עומד כיום על 9 מתחמים - בקריית ים, קריית ביאליק, קריית מוצקין ובקריית אתא, בהם התקבלה הודעת זכייה מהנציגויות, הכוללים יחד כ-6,000 יח"ד חדשות שיוקמו בשנים הבאות".
יאיר זוהר, שותף-מנהל התחדשות עירונית בחברת הנדל"ן E-WAVE: "אנו מודים לדיירי המתחם על האמון שנתנו בנו ובחברת אב-גד, ומתחייבים לפעול בצורה נמרצת כדי להעביר את הפרויקט דרך משוכות התכנון והביצוע. בשנה האחרונה זיהינו את הפוטנציאל של ההתחדשות העירונית באזורי חיפה, נשר והקריות, וביצענו מיקוד של הפעילות שלנו באזורים אלו. השטח בשל להתחדשות עירונית בחיפה וסביבותיה, והתוצאה היא שמאז תחילת השנה יצרנו צבר פרויקטים בהיקף כולל של כ-3,000 יח"ד במספר פרויקטים בהם זכינו בצפון. בכוונתנו להמשיך ואף להעמיק את הפעילות הזו באזורי חיפה, הקריות וסביבותיהן".
הדמיית הפרויקט בקרית ביאליק, קרדיט: אדריכל יהונתן כהן ליטאנט