״צריך שניים לטנגו. השווקים ממתינים בדריכות לתשובת חמאס״

יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מתייחס למצב השוק עם פתיחת המסחר בבורסה הבוקר:
״אחרי ההצהרה של טראמפ ונתניהו אתמול, נרשמה הבוקר פתיחת מסחר סוערת בבורסת תל אביב. בתוך רבע שעה מפתיחת המסחר, נרשם מחזור מסחר של 600 מיליון שקל. מדדי המניות המובילים פתחו בעליות של כ-1.5%. השקל ממשיך להתחזק מול הדולר ונקבע ברמה של 3.30 שקלים מול הדולר. גם איגרות החוב הממשלתיות משקפות את האופטימיות. יחד עם זאת, בשוק עדיין מתומחרת, ובצדק, מידה רבה של זהירות נוכח העובדה שצריך שניים לטנגו. כולנו ממתינים בדריכות לתשובת חמאס. ככל שתהיה תשובה חיובית, יש מקום להמשך המגמה של הימים האחרונים, שכן היא משנה מקצה לקצה את האופק הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל בעתיד הנראה לעין, וצפויה להשפיע הן על המדיניות הפיסקלית והמצרפים הפיסקליים והן על המדיניות המוניטרית״.