מענק לנזק עקיף למילואימניקים עצמאים: הבקשות נפתחו עבור יולי-אוגוסט 2025

החל מהיום, יכולים עוסקים המשרתים במילואים להגיש בקשה למענק בשל נזק עקיף שנגרם להם עקב שירות בצו 8, עבור החודשים יולי-אוגוסט 2025. ניתן להגיש את הבקשות באופן מקוון באתר רשות המסים או באמצעות קישור שמופיע באתר המילואים של צה"ל. הגשת הבקשה תתאפשר עד ה-31.12.2025 והתשלום יתבצע בהקדם ולא יאוחר מתום 14 ימים מיום קביעת הזכאות.
תגמולי ביטוח לאומי שניתנו בגין תקופת הזכאות לא ינוכו מסכום המענקים. בבקשות שלגביהן תידרש בחינה מעמיקה של רשות המסים וקרן הסיוע, סכום המענק ייקבע בתוך 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה.
למענק זכאים עצמאיים ששירתו למעלה מ-21 יום ברציפות בצו 8 בגין התקופה שמתחילת שירות המילואים או מה-1.6.2024 (המאוחר מביניהם) ולמשך כל תקופת הזכאות. תקופת הזכאות מורכבת מימי שירות המילואים הפעיל, בתוספת תקופת פיצוי המחושבת ביחס למספר ימי שירות המילואים הפעיל. משרת שאינו משתייך למערך הלוחם יהיה זכאי לתקופה נוספת ביחס של יום וחצי לכל יום שמ"פ עד לתקרה של 30 ימים מיום סיום השמ"פ. משרת המשתייך למערך הלוחם יהיה זכאי לתקופה נוספת ביחס של יום וחצי לכל יום שמ"פ ועד לתקרה של 90 ימים מיום סיום השמ"פ.
משרת מילואים שביצע מספר תקופות שמ"פ של 21 יום ומעלה בהפסקות (ולא הייתה לו זכאות לפי המתווה הראשון) יקבל מענק בגין כל תקופת שמ"פ בנפרד.