פרקומט מודיעה על פתיחת החניון הרובוטי הציבורי הראשון והגדול בישראל – חניון בוגרשוב בתל אביב

החניון, הכולל 224 מקומות חניה, נפתח לשימוש היום;
מדובר בפרויקט ראשון מסוגו בישראל – חניון רובוטי ציבורי מתקדם – מערכת החניה מבוססת על טכנולוגיה מתקדמת של חברת SOTEFIN השוויצרית, אותה מייצגת פרקומט בבלעדיות בישראל;
החניון מחליף חניון ותיק באתר, אשר הכיל בעבר 64 מקומות בלבד, ומציע כיום כמעט פי ארבעה מקומות חניה – לטובת תושבי העיר ומבקריה;
המערכת כוללת ארבעה תאי קליטה ורובוטים שפועלים במקביל בכל קומה, ומספקת חוויית חניה פשוטה, מהירה ובטוחה;
השלמת הפרויקט מהווה ציון דרך חשוב מאוד של החברה המבסס את מעמדה של פרקומט כשחקן מוביל בתחום פתרונות החניה הרובוטיים בישראל;
הצלחת הפרויקט עשויה להוות בסיס להרחבת הפעילות של החברה בתחום המוסדי והעירוני, מעבר לפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית והנדל"ן למגורים.
חברת פרקומט אינטרנשיונל בע"מ העוסקת בתכנון, פיתוח, אספקה, הרכבה ושירות של מתקני חניה רובוטיים ומכניים בישראל ובעולם, מודיעה על סיום מוצלח של פרויקט הקמת החניון הרובוטי ברחוב בוגרשוב בתל אביב – החניון הרובוטי הציבורי הראשון מסוגו בישראל.
הפרויקט בוצע במסגרת זכייה של החברה במכרז פומבי שפרסמה חברת "אחוזות החוף" – חברה עירונית בבעלות עיריית תל אביב-יפו – וכלל תכנון, הקמה ותחזוקה של חניון ציבורי רובוטי מתקדם בן 224 מקומות חניה. החניון מבוסס על מערכת חניה אוטומטית מתקדמת מתוצרת חברת SOTEFIN SA משוויץ, אותה מייצגת פרקומט באופן בלעדי בישראל.
החניון, אשר נפתח רשמית לשימוש הציבור ביום 30 בספטמבר 2025, הוקם במקום חניון ותיק אשר כלל בעבר 64 מקומות חניה בלבד. המערכת החדשנית מציעה פתרון יעיל ומשמעותי לשיפור השירות העירוני עבור תושבים ומבקרים, ומבוססת על ארבעה תאי קליטה ורובוטים שפועלים בשני זוגות בכל קומה – לטובת זמינות תפעולית, בטיחות ונוחות חוויית המשתמש.
לדברי גיורא נוה, מנכ״ל החברה: "פרוקמט ממתגת היום את היכולות שלה כחברה הגדולה והמובילה בישראל בתחום החניונים הרובוטים - סיום העבודות בפרויקט בוגרשוב מהווה אבן דרך משמעותית עבורנו, וממחיש את יכולות הביצוע וההובלה הטכנולוגית של פרקומט בפרויקטים לאומיים בתחום החניה הרובוטית. זוהי נקודת זינוק להרחבת הפעילות שלנו גם בפרויקטים ציבוריים ומוניציפליים – וברור לנו שיש עוד הרבה פוטנציאל בתחום שמעכשיו יתרחב.”