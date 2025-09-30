סיכום שוק הקרנות ספטמבר 2025: גיוס כולל של 3.4 מיליארד ש"ח; משקיעים נוטשים מניות ישראל לטובת חו"ל

התעשייה האקטיבית המסורתית מסכמת את חודש ספטמבר עם גיוס של כ-1.4 מיליארד ₪.

הקטגוריה המגייסת ביותר בקרנות האקטיביות המסורתיות, לראשונה מזה שנים, היא קטגוריית אג"ח מדינה שסיימה עם גיוס של כ-555 מיליון ₪.

התעשייה הפסיבית מגייסת בחודש ספטמבר סכום קטן של כ-55 מיליון ₪ בחלוקה מעורבת, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-375 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל פדו סכום של כ-320 מיליון ₪.

בתוך הקרנות הפסיביות ממשיכה המגמה מחודש שעבר, של מעבר משקיעים ממניות בישראל, אשר פדו כ-1.5 מיליארד ש"ח ומנגד קנו קרנות מניות בחו''ל בסכום זהה של כ-1.5 מיליארד ₪.

הקרנות הכספיות מסיימות את החודש עם גיוס של כ-1.95 מיליארד ₪, קטן בהרבה מהחודשים הקודמים.

תעשיית הקרנות בחודש ספטמבר - עלייה בהיקף הנכסים המנוהל מ-708.0 מיליארד ₪ ל-717.0 מיליארד ₪, הנובעת מגיוס בתעשייה של כ-3.4 מיליארד ₪ ומעליית ערך של כ-5.6 מיליארד ₪.

תשואות בשווקים:

חודש ספטמבר התאפיין בתנודתיות בשווקים בארץ ובעולם, עם מימושים וימים של ירידות חדות בשוקי המניות אך גם עם ימים עם תשואות חיוביות גבוהות. בסיכום החודש

בארה"ב המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה חיובית כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-1.5%, מדד ה-S&P500 סיים את חודש ספטמבר בתשואה חיובית של 2.8% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה בשיעור של כ-4.8%.

באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את חודש ספטמבר עם תשואה שלילית של כ-0.7%.

באסיה: מדד הניקיי עלה בשיעור גבוה של כ-6.2%.

שוק המניות הישראלי, לאחר תשואות מרשימות מאז ראשית השנה ספג מימושים וירידות שערים במהלך החודש האחרון, הן בשל ההתפתחויות המדיניות והמצב הביטחוני בארץ והן בשל מימושים בריאים בשוק ההון לאחר ראלי חזק, סיימו המדדים המובילים את ספטמבר במגמה מעורבת כאשר מדדי ת"א 35 ו-125, רשמו עליות שערים של כ-1.9% וכ-1.2% בהתאמה, ואילו מדד ת"א 90 סיים את החודש בירידת שערים של כ-1.1%.

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה חיובית של כ-0.4% ואיגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור דומה של כ-0.35%.

*בשל חגי תשרי נתוני התשואות והגיוסים נכונים עד ליום 28.09.2025 ולא כוללים את שני ימי המסחר האחרונים של החודש 29.9-30.9.

כתבה מעודכנת הכוללת את כל ימי החודש תשלח בחול המועד כאשר יתפרסמו נתוני הקרנות ל30.9.

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש ספטמבר סכום של כ-1.4 מיליארד ₪.

כל הקטגוריות מסיימות בגיוס למעט קטגוריה אחת – מניות בישראל.

הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית אג''ח מדינה עם גיוס של כ-555 מיליון ₪, אחריה קטגוריית אג''ח כללי עם גיוס של כ-535 מיליון ₪, קטגוריית מניות בחו''ל מסכמת את חודש ספטמבר עם גיוס של כ-165 מיליון ₪, קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-125 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח בחו''ל הוסיפה לגיוס סכום של כ-95 מיליון ₪, הקרנות הגמישות סיימו עם גיוס של כ-45 מיליון ₪, ממונפות ואסטרטגיות עם גיוס בסך של כ-40 מיליון ₪ ואגד קרנות גייסו סכום של כ-30 מיליון ₪.

כאמור, הקטגוריה הפודה היחידה היא קטגוריית מניות בארץ אשר פדתה בספטמבר כ-205 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות ממשיכות לרכז גיוסים גבוהים בתעשיית הקרנות, אם כי הרבה פחות מהחודשים האחרונים, והן מסיימות את חודש ספטמבר בגיוס של כ-1.95 מיליארד ₪, כאשר הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-1.65 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות גייסו כ-0.3 מיליארד ₪.

התעשייה הפסיבית מגייסת בחודש ספטמבר סכום קטן מאוד של כ-55 מיליון ₪ בחלוקה מעורבת, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-375 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל פדו סכום של כ-320 מיליון ₪.

בקרנות המחקות הגיוס המשמעותי ביותר הגיע אל קטגוריית מניות בחו''ל שגייסה סכום של כ-480 מיליון ₪ (יותר מסך הגיוס הכולל של הקרנות המחקות שעומד על 375 מיליון ₪), אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-165 מיליון ₪, , קטגוריית אג''ח מדינה סיימה עם גיוס של כ-130 מיליון ₪, וקטגוריות אג''ח בחו''ל ונכסים דיגיטליים, קטגוריה חדשה שנפתחה השנה, גייסו בספטמבר כ-10 מיליון ₪ כל אחת.

מנגד, הקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית מניות בישראל שפדתה סכום של כ-415 מיליון ₪, אחריה קרנות אג''ח כללי שסיימו את חודש ספטמבר בפדיון קל של כ-10 מיליון ₪.

בקרנות הסל, הקטגוריה המגייסת ביותר גם כאן הייתה זו של מניות בחו''ל, אשר גייסה סכום גדול של כ-1.0 מיליארד ₪, כאשר כל קרנות הסל יחדיו מסיימות עם פדיון של כ-320 מיליון ש"ח ₪. אחריה, קטגוריות אג''ח מדינה וסחורות שהוסיפו לגיוס עוד סכום של כ-20 מיליון ₪, כל אחת, וקטגוריית נכסים דיגיטליים מסיימת עם גיוס של כ-5 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה ביותר היא מניות בישראל (בדומה למגמה בקרנות המחקות) אשר פדתה סכום של כ-1.0 מיליארד₪, קטגוריית חברות והמרה פדתה סכום של כ-285 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח בחו"ל סיימה את ספטמבר בפדיון של כ-25 מיליון ₪ וקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות מסיימת עם פדיון של כ-20 מיליון ₪.

סיכום הגיוסים בשנת תשפ"ה

תעשיית הקרנות צמחה מ-558.0 מיליארד ₪ בראשית השנה ל-717.0 מיליארד ₪ בסופה.

חלק מהגידול, כ-81.7 מיליארד ₪ נבע מעליית ערך ההשקעות וחלק נוסף נבע מהגיוסים בסך של 77.3 מיליארד ₪.

הגיוסים התפלגו באופן הבא: הקרנות הכספיות גייסו כ-29.2 מיליארד ₪, הקרנות הפסיביות הוסיפו גיוס של כ-26.0 מיליארד ₪ והקרנות האקטיביות המסורתיות גייסו במהלך תשפ"ה כ-22.1 מיליארד ₪.

בקרנות האקטיביות המסורתיות הגיוס הגבוה ביותר הגיע לקטגוריה אג"ח כללי שגייסה כ-10.4 מיליארד ₪ (כמחצית מהגיוס הכולל בקרנות המסורתיות), אחריה קטגוריית מניות בישראל שסיימה את השנה העברית עם גיוס של כ-5.3 מיליארד ₪, קטגוריית חברות והמרה הוסיפו גיוס של כ-3.7 מיליארד ₪ וקרנות אג"ח מדינה גייסו כ-2.6 מיליארד ₪.

בקרנות הכספיות רוב הגיוס הגיע אל הקרנות הכספיות השקליות שגייסו כ-24.35 מיליארד ₪. הקרנות הכספיות הדולריות תרמו לגיוס סכום של כ-4.85 מיליארד ₪.

בקרנות הפסיביות הגיוס נחלק בצורה די מאוזנת בין הקרנות המחקות שגייסו כ-13.2 מיליארד ₪, וקרנות הסל שגייסו סכום של כ-12.8 מיליארד ₪.

בקרנות המחקות עיקר הגיוס הגיע אל קטגוריית מניות בישראל, שגייסה כ-6.4 מיליארד ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה שסיימה את תשפ"ה עם גיוס של כ-3.4 מיליארד ₪ וקטגוריית מניות בחו''ל שגייסה כ-2.0 מיליארד ₪

בקרנות הסל הקטגוריה המגייסת ביותר (כמו במחקות) הייתה זו של מניות בישראל שגייסה כ-7.5 מיליארד ₪ וקרנות מניות בחו''ל הוסיפו גיוס של כ-5.2 מיליארד ₪ - סך הגיוס לשתי הקטגוריות האלה בלבד זהה כמעט לסך הגיוס הכולל בקרנות הסל.



נכון ליום 28.09.25, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-717.0 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:

תעשייה אקטיבית: כ-393.5 מיליארד ₪, מהם כ-213.0 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-180.5 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.

תעשייה פסיבית: כ-323.5 מיליארד ₪, מהם כ-201.4 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-122.1 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

