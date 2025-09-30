מגדל שוקי הון: "יש לבורסה עוד לאן להתקדם"

אחרי שהמסחר היום (ג') נפתח בעליות משמעותיות על רקע "תכנית טראמפ" לסיום המלחמה בעזה ושחרור החטופים, בבית ההשקעות מעריכים כי בטווח הבינוני-ארוך תכנית זו צפויה לחזק את הסנטימנט החיובי בבורסה בתל-אביב.
במגדל שוקי הון סבורים כי "אמנם מדובר בנושאים גיאו-פוליטיים, אולם יש להם השפעות כלכליות. הסכם שכזה, בהנחה ויתקבל על-ידי חמאס, יוכל לתמוך באפשרויות הצמיחה של הכלכלה הישראלית, בין היתר באמצעות הרחבת הסכמי אברהם מול חלק ממדינות ערב".
"ההסכם, אם ייצא לפועל, יסייע להגדלת רמת הוודאות בשוק וכך יוכל להקל על בנק ישראל להוריד ריבית, עניין שיספק לשוק דחיפה נוספת קדימה. זאת לאחר שאתמול (ב') ציין בנק ישראל בהודעת הריבית כי הוא יתקשה להוריד אותה כל עוד חוסר הוודאות הגבוה ממשיך ללוות את המשק הישראלי".
עוד מציינים במגדל שוקי הון כי "בפרספקטיבה נרחבת יותר על כיוון הבורסה בתל-אביב, היא הגיעה מתימחור נמוך ביחס לבורסות האמריקאיות אחרי השנים 2021-22, לכן למרות המהלך המרשים והעליות החדות שהציגה בשנה האחרונה ששלחו את המדדים המובילים להיסחר סביב רמות שיא, עוד יש לה לאן להתקדם".
