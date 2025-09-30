אופל בלאנס ואפ קפיטל זכו במכרז: יספקו הקדמת תשלומים ל-42 רשויות מקומיות

בהתאם למכרז השירותים יסופקו ל-3 אשכולות המונים בתוכם 42 רשויות מקומיות ובהיקף מקסימלי של 40 מיליון ש"ח;
אופל בלאנס השקעות, חברה המעניקה אשראי ופתרונות פיננסיים מתקדמים לעסקים, מדווחת היום על זכייה במכרז ביחד עם חברת אפ קפיטל פיננסים המשמשת כחברת הטכנולוגיה לאספקת שירותים להקדמת תשלומים של רשויות מקומיות לספקים, קבלנים ונותני שירותים.
בהתאם לתנאי המכרז, השירותים יסופקו ל-3 אשכולות רשויות: אשכול רשויות יהודה ושומרון, אשכול רשויות מישור החוף, ואשכול רשויות שורק דרומי. האשכולות כוללים בתוכם 42 רשויות ובהן בין היתר עיריות מודיעין עילית, ביתר עילית ומעלה אדומים, מועצה מקומית זיכרון יעקב, עיריית אום אל-פאחם, מועצה מקומית גדרה ועיריית קריית מלאכי.
אופל ואפ קפיטל יספקו את שירותיהן במשך 3 שנים כאשר מגבלת ההתקשרויות של כלל הרשויות הינה 40 מיליון ש"ח, ועד 10 מיליון ש"ח לרשות אחת. בנוסף, נקבע כי לאחר תקופה זו כל אחד מהאשכולות יוכל, לפי שיקול דעתו, להאריך את תקופת ההתקשרות עד לתקופת מכרז כוללת של 5 שנים.
דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלאנס השקעות: "אופל בלאנס מביאה בשורה משמעותית לשוק התשלומים בישראל. לראשונה, עסקים וספקים הפועלים מול רשויות מקומיות זוכים לפתרון אמיתי ומהיר לאתגרי ה"שוטף פלוס" והעיכובים בתשלומים. הקדמת התשלומים מהווה צעד חשוב ומבורך, המעניק לעסקים ודאות תזרימית, מאפשר להם לנהל את פעילותם באופן יעיל יותר ולהמשיך לצמוח ולהתפתח. במיוחד בתקופה המורכבת בה אנו נמצאים, פתרון זה מספק וודאות ויציבות למגזר העסקים ומסייע בחיזוק הכלכלה."