יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך: ״העליות בתל אביב הן ביטוי למגמה מקומית מובהקת״

בסיכומו של יום המסחר בבורסת תל אביב, אומר יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה: ״יום שהתחיל בעליות שערים מתונות ובהססנות ביחס לעסקה נחתם באופטימיות גדולה על רקע ההצהרות שליוו את יום המסחר. מדד ת״א 125 עלה בכ־3% וסיים בשיא חדש. העליות החדות התרחשו למרות הירידות הקלות בפתיחת המסחר בניו יורק, והמשמעות היא שמדובר במגמה מקומית מובהקת. גם שוק האג״ח הממשלתי מספר סיפור דומה, ותעיד על כך אג״ח ממשלתית ל־27 שנה שעלתה ב־1% ומשקפת ירידה בתפיסת הסיכון של המשקיעים ביחס לחוב הארוך של מדינת ישראל.
השקל התחזק בחצי אחוז מול הדולר היום, ומשלים תיסוף של כ־9% מתחילת השנה. איתות נוסף להשפעה של האירועים הפוליטיים על הבורסה בתל אביב הוא מחזור מסחר יוצא דופן של כ־5.4 מיליארד ש״ח, כמעט כפול מהממוצע היומי, מה שמעיד על כך שמשקיעים רבים מבצעים התאמות בתיקי ההשקעות נוכח ההתפתחויות.
את העליות הובילו מדד ת״א בנייה, שביום אחד הוסיף כ־7.6%, ומדד ביטוח שעלה ב־6.5%. יום המסחר היום הוא גם האחרון לחודש ספטמבר, חודש שהיה רכבת הרים בשוק המניות המקומי, ובסיומו מדד ת״א 125 טיפס ב־4.3% לאחר שרק בשבוע שעבר היה עמוק בטריטוריה השלילית. מדד זה עלה בכ־34% מתחילת השנה.
במבט קדימה, ולמרות העליות החדות, ניכרת זהירות בקרב המשקיעים בכל הקשור לחשיפה לשוק המקומי. זהירות זו מוצדקת, שכן לא ידועה תגובת החמאס, ואזרחי ישראל רצופי אכזבות. יחד עם זאת, במידה והתרחיש החיובי יתממש, מדובר יהיה באירוע בעל משמעויות כלכליות כבירות, שיקבל ביטוי במדיניות הריבית של בנק ישראל ובתקציב המדינה. בהחלטת הריבית אתמול היה ברור שהמצב הגיאופוליטי הוא הבלם המרכזי לפני הפחתות ריבית משמעותיות״.