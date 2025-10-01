עליות מדהימות לפני יום הכיפורים (רביעי-חמישי) - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום ראשון זה (28-09), של עליות מדהימות ממש, הקרנות לא יכלו אלא לשקף את המצב החיובי השורר כרגע כלפי המדינה, החטופים, ולגבי אפשרות מעשית לסיום המלחמה. בסה"כ, אין זה פלא שבראש הפירמידה היומית עומדים ת"א 90. וכך, בחיוב היומי: ת"א 90 ובנקים, בחיוב החודשי: ת"א 35 ות"א 125 בהרמוניה, כאשר החלק השנתי לא שינה מסלול: בנקים וקצת ביטוח. בצד השלילה נציין ברמה היומית אי-בי-אי אג"ח קופון, והרבה דולר-שקל, בשלילה החודשית: הדולר ואשראי חוץ בנקאי. ובשלילה השנתית: דולר והאג"ח שלו.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות

לפניכם הקרנות הגדולות בקטגוריה:

זו פעם ראשונה בסקירות האלו שאנו רואים קרן מובילה בכל הטווחים ממש: מהרמה היומית ועד זו של השלוש שנים!! וזה מה שקרה הפעם, בקטגוריה הזו של ה-20-80 כאשר הקרן של אילים 20/80 מצליחה להשיג את ההישג הנדיר הזה: יומית: 0.82%, מתחילת החודש: 1.15%, מתחילת השנה: 9.57%, שנתית: 15.55%, ועבור השלוש שנים: 33.52%. די מדהים. הקרנות של פורסט וילין לפידות הינן היקרות ביותר עם 0.95% לשנה כאשר הקרן המדוברת של אילים הינה הגדולה גם כן עם 2.677 מיליארדי שקלים. שתי קרנות מעוכבות עדכון והגיוס הגדול הושג בקרן של אנליסט עם 90.77 מיליוני שקלים.

הבורסות

ארה"ב: למרות הסכנה הממשית של סגירת חלק מפעילות הממשל (Government Shutdown) ולמרות נתוני המקרו הגרועים בתחום הבתים, והפעילות התעשייתית הגרועה ב-MidWest(Chicago PMI), הבורסה האמריקאית ממשיכה מעלה במומנטום אדיר מימדים. לא משנה כמה אנליסטים מזהירים בדבר המחירים הגבוהים, העונתיות הבעייתית, המקרו המתדרדר, הציבור עדיין נוהר בעזרת החלק האקטיבי הקטן, החלק הפאסיבי הגדול, ועכשיו גם הרבה מכונות אוטומטיות. אין הרבה מה להרחיב מעבר לכך כי הרקע היה מבקש ירידות ואנו רואים כבר הרבה זמן את ההיפך. סיום היום היה כזה:





תל-אביב: למה השוק חוזר לעלות כה הרבה היום (30-09)? התשובה הטריוויאלית לכך היא: אופטימיות גדולה עקב הסיכוי לסיום מלחמה קרוב. אבל, עד כה הצד השני (חמאס) לא הביע את נכונותו לשחק את התפקיד המיועד לו: תפקיד הכניעה, לפי תוכנית 21 הנקודות של הנשיא האמריקאי... אז מדוע יש עדיין כל כך הרבה משקיעים שחושבים שיהיה טוב, ועכשיו?

הסיבה לכך עדיין פשוטה: לא משנה אם החמאס יגיד כן או לא, הסיום קרוב בכל מקרה. במידה של תשובה חיובית, ייחסך הרבה דם, יוחזרו החטופים כולם, וניכנס לתהליך הדרגתי של פתרון הבעיה העזתית. אבל, אם החמאס יגיד לא, גם אז הסוף קרוב בדמות הכרעה אגרסיבית הרבה יותר מקודם.

מדוע? כי היא מקבלת עכשיו גושפנקא מארה"ב אבל גם מכל אלו שהיו מאחורי הקלעים להסכם הזה. ביניהם מדינות מוסלמיות וערביות. לכן, אם התיאוריה של ה"יום שאחרי" הכלכלי הטוב יתגשם, אלו שנוקטים עמדה ירוויחו המון ויש הרבה משקיעים שחושבים כך... בכל אופן, היה זה יום נהדר, לקראת הפגרה של יום הכיפורים. ראו מספרים מטה. גמר חתימה טובה לכל הקוראים.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-29-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שני היה יום של המתנה דרוכה למה שיקרה בבית הלבן. אבל, המחזורים היו גדולים מאוד יחסית ליום מסחר רגיל: עבור כל מניות מדד ת"א 35 קיבלנו מחזור כללי של 2.108 מיליארדי שקלים. וזה הרבה יותר מה-1.6-1.7 שאנו מצפים להם.... גם המוסדיים "שיחקו אותה יפה" עם פעילות ערה: קניות: 455.2, מכירות: 399.6 => 55.5. נטו חיובי זה תמיד טוב... המניות שנמכרו הכי הרבה היו: אנלייט אנרגיה (11.4-), ונובה (21.9-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו נייס (24.5) וטבע (38.8).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



