מיטב טרייד: לוח זמנים מיוחד למסחר ושירותים בחגי תשרי 2025

בימים 1-2.10.25 יום הכיפורים, לא יתקיים מסחר בבורסה בת"א ולא יינתן שירות,
למעט חדר מסחר חו"ל שיעבוד במתכונת מצומצמת: בערב יום כיפור עד השעה 16:00 ובמוצאי כיפור החל מהשעה 21:00.
בבוקר יום שישי ה-3.10.25 תבוצענה המרות מט"ח שתתקבלנה עד לסיום יום חמישי ה-2.10.25.
בקשות המרה שתתקבלנה בין יום שישי ליום ראשון (3-5.10.25) תבוצענה ביום שני ה-6.10.25.
בימים 6-7.10.25, ערב חג סוכות ויום החג, לא יתקיים מסחר בבורסת ת"א.
מוקדי השירות וחדר מסחר ת"א יהיו סגורים. חדר מסחר חו"ל יעמוד לרשתוכם בשעות הפעילות הרגילות.
בימים 8-9,12.10 חוה"מ סוכות, שירות הלקוחות הטלפוני וחדר מסחר ת"א יפעלו עד השעה 15:00. שירות הווטסאפ יפעל עד השעה 14:00.
בקשות להמרות מט"ח ומשיכות כספים שתתקבלנה עד השעה 10:00 תבוצענה באותו היום.
בימים 13-14.10.25, חג שמחת תורה, לא יתקיים מסחר בת"א.
מוקדי השירות וחדר מסחר ת"א יהיו סגורים. חדר מסחר חו"ל יפעל כרגיל.
בברכת חג שמח,
מיטב טרייד.