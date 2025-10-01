תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

מיטב טרייד: לוח זמנים מיוחד למסחר ושירותים בחגי תשרי 2025

חברת מיטב טרייד מפרסמת את לוח הזמנים המיוחד לשירותי מסחר, שירות לקוחות והמרות מט"ח, עקב סגירת הבורסה בתל אביב לרגל חגי תשרי 2025

 

 
פעילות חדר מסחר מיטב טרייד / תמונה: Dreamstimeפעילות חדר מסחר מיטב טרייד / תמונה: Dreamstime
 
אלי מאיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/10/2025

בימים 1-2.10.25 יום הכיפורים, לא יתקיים מסחר בבורסה בת"א ולא יינתן שירות,

למעט חדר מסחר חו"ל שיעבוד במתכונת מצומצמת: בערב יום כיפור עד השעה 16:00 ובמוצאי כיפור החל מהשעה 21:00. 

בבוקר יום שישי ה-3.10.25 תבוצענה המרות מט"ח שתתקבלנה עד לסיום יום חמישי ה-2.10.25. 

בקשות המרה שתתקבלנה בין יום שישי ליום ראשון (3-5.10.25) תבוצענה ביום שני ה-6.10.25. 

בימים 6-7.10.25, ערב חג סוכות ויום החג, לא יתקיים מסחר בבורסת ת"א.

מוקדי השירות וחדר מסחר ת"א יהיו סגורים. חדר מסחר חו"ל יעמוד לרשתוכם בשעות הפעילות הרגילות.

בימים 8-9,12.10 חוה"מ סוכות, שירות הלקוחות הטלפוני וחדר מסחר ת"א יפעלו עד השעה 15:00. שירות הווטסאפ יפעל עד השעה 14:00.

בקשות להמרות מט"ח ומשיכות כספים שתתקבלנה עד השעה 10:00 תבוצענה באותו היום.

בימים 13-14.10.25, חג שמחת תורה, לא יתקיים מסחר בת"א. 

מוקדי השירות וחדר מסחר ת"א יהיו סגורים. חדר מסחר חו"ל יפעל כרגיל.

בברכת חג שמח,

מיטב טרייד.

x