תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

תחזית קופות גמל וקרנות השתלמות והפנסיה: עד 20%+ מתחילת השנה - ספטמבר 2025 בגמל

קופות גמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו בספטמבר 2025 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 2.0%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 1.7% לבין תשואה של 2.7%

 

 
השור של וול סטריט / צילום: פאנדרהשור של וול סטריט / צילום: פאנדר
 
אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/10/2025

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לספטמבר 2025

ספטמבר 2025: המומנטום החיובי נמשך ובעוצמה.

התשואה הממוצעת של קופות הגמל בספטמבר: 2.0%+

ינואר-ספטמבר 2025: 11.1%+

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו בספטמבר 0252 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 2.0%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 1.7% לבין תשואה של 2.7%.

שם המסלול

תשואה בחודש   ספטמבר  2025

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

2.0%

2.7%

1.7%

מנייתי

3.5%

4.5%

2.5%

500 S&P  *

2.7%

2.8%

2.6%

פנסיה מקיפה לבני עד 50

2.3%

3.0%

2.0%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

2.1%

2.8%

1.8%

פנסיה מקיפה לבני 60+

1.5%

2.0%

1.0%

*החישוב בשקלים.

בחודש ספטמבר נרשמו עליות שערים במניות בישראל ובעולם, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל מה שתרם לתשואה החיובית של הקופות. מנגד, היחלשות המט"ח (בעיקר הדולר) גרעה כ-0.2% מתשואות הקופות. 

 בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים חזקות תודות לימים האחרונים של החודש: מדד ת"א 35 עלה ב-4.7%, מדד ת"א 90 עלה ב-2.8%, מדד ת"א 125 עלה ב-4.3% ומדד יתר 60 עלה ב-4.2%.  

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים במרבית המדדים.             

בארה"ב: מגמה חיובית, כאשר מדד הדאו עלה ב-1.9%, מדד ה-S&P עלה ב-3.5% ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד של 5.6%.

באירופה נרשמה מגמה מעורבת: ה-DAX הגרמני ירד ב-0.1%, ה-CAC הצרפתי עלה           ב-2.5% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-3.3%.

מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור חד של 5.2%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה אף הוא בשיעור ניכר של 7.3%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. התשואות של מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 עלו ב-1.0%, 0.9% ו-0.9% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו ב-0.4%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.6%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-0.8%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו    ב-1.1% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.6%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו              ב-0.4%.

ספטמבר 2025 :

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

תרומה חיובית

תרומה שלילית

S&P 500

3.5%

 

DOW JONES

1.9%

 

NASDAQ

5.6%

 

NIKKEI

5.2%

 

DAX

 

0.1%-

מדד ת"א 35

4.7%

 

מדד ת"א 125

4.3%

 

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

0.8%

 

מדד קונצרני כללי

0.6%

 

שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף)

 

0.8%-

שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף)

 

0.3%-

מלוות קצרי מועד

0.4%

 

ממשלתי לא צמוד ריבית קבועה

0.6%

 

ממשלתי לא צמוד ריבית משתנה

0.4%

 

 

סיכום ינואר-ספטמבר 2025: תשואה פנומינלית של 11.1% !

להלן הערכתנו לתשואות המסלולים:

שם המסלול

תשואה בחודשים   ינואר-ספטמבר  2025

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

11.1%

12.0%

10.5%

מנייתי

18.2%

20.0%

16.0%

500 S&P  *

4.3%

4.5%

4.1%

פנסיה מקיפה לבני עד 50

13.0%

13.5%

12.0%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

11.6%

12.0%

10.5%

פנסיה מקיפה לבני 60+

8.6%

9.0%

7.5%

*החישוב בשקלים

 

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים.

בארה"ב: מדד ה-500 S&P עלה ב-13.7% ומדד הנאסד"ק עלה ב-17.3%. עם זאת, היחלשות הדולר מול השקל בשיעור של 9.4% מחקה חלק ניכר מן התשואות הללו במונחים שקליים.

 

באירופה נרשמו עליות שערים חדות: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-19.9%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-7.0% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 12.9%.

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 12.6%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 25.6%, יותר מכל שוקי המניות המרכזיים.    

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

בשוק המניות בישראל נרשמו עליות שערים חדות מאוד: מדד ת"א 35 עלה ב-33.6%, מדד ת"א 125 עלה ב-33.9%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 31.8%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 27.6%.

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 4.9%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה בשיעור דומה של 4.5%.

     ינואר-ספטמבר 2025:

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

תרומה חיובית

תרומה שלילית

S&P 500

13.7%

 

DOW JONES

9.1%

 

NASDAQ

17.3%

 

NIKKEI

12.6%

 

DAX

19.9%

 

מדד ת"א 35

33.6%

 

מדד ת"א 125

33.9%

 

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

4.5%

 

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

3.8%

 

מדד קונצרני כללי

4.9%

 

שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף)

 

9.4%-

שינוי השקל ביחס לאירו (פיחות)

2.2%

 

מלוות קצרי מועד

3.2%

 

ממשלתי לא צמוד ריבית קבועה

5.1%

 

ממשלתי לא צמוד ריבית משתנה

4.0%

 
x