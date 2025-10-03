תחזית קופות גמל וקרנות השתלמות והפנסיה: עד 20%+ מתחילת השנה - ספטמבר 2025 בגמל

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לספטמבר 2025
ספטמבר 2025: המומנטום החיובי נמשך ובעוצמה.
התשואה הממוצעת של קופות הגמל בספטמבר: 2.0%+
ינואר-ספטמבר 2025: 11.1%+
הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות יציגו בספטמבר 0252 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 2.0%. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 1.7% לבין תשואה של 2.7%.
|
שם המסלול
|
תשואה בחודש ספטמבר 2025
|
טווח תשואה עליון
|
טווח תשואה תחתון
|
כללי
|
2.0%
|
2.7%
|
1.7%
|
מנייתי
|
3.5%
|
4.5%
|
2.5%
|
500 S&P *
|
2.7%
|
2.8%
|
2.6%
|
פנסיה מקיפה לבני עד 50
|
2.3%
|
3.0%
|
2.0%
|
פנסיה מקיפה לבני 50-60
|
2.1%
|
2.8%
|
1.8%
|
פנסיה מקיפה לבני 60+
|
1.5%
|
2.0%
|
1.0%
*החישוב בשקלים.
בחודש ספטמבר נרשמו עליות שערים במניות בישראל ובעולם, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל מה שתרם לתשואה החיובית של הקופות. מנגד, היחלשות המט"ח (בעיקר הדולר) גרעה כ-0.2% מתשואות הקופות.
בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים חזקות תודות לימים האחרונים של החודש: מדד ת"א 35 עלה ב-4.7%, מדד ת"א 90 עלה ב-2.8%, מדד ת"א 125 עלה ב-4.3% ומדד יתר 60 עלה ב-4.2%.
שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים במרבית המדדים.
בארה"ב: מגמה חיובית, כאשר מדד הדאו עלה ב-1.9%, מדד ה-S&P עלה ב-3.5% ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד של 5.6%.
באירופה נרשמה מגמה מעורבת: ה-DAX הגרמני ירד ב-0.1%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-2.5% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-3.3%.
מדד הניקיי ביפן עלה בשיעור חד של 5.2%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה אף הוא בשיעור ניכר של 7.3%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. התשואות של מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 עלו ב-1.0%, 0.9% ו-0.9% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו ב-0.4%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.6%.
מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-0.8%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.1% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.6%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.4%.
ספטמבר 2025 :
|
תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%
|
תרומה חיובית
|
תרומה שלילית
|
S&P 500
|
3.5%
|
|
DOW JONES
|
1.9%
|
|
NASDAQ
|
5.6%
|
|
NIKKEI
|
5.2%
|
|
DAX
|
|
0.1%-
|
מדד ת"א 35
|
4.7%
|
|
מדד ת"א 125
|
4.3%
|
|
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות
|
0.8%
|
|
מדד קונצרני כללי
|
0.6%
|
|
שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף)
|
|
0.8%-
|
שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף)
|
|
0.3%-
|
מלוות קצרי מועד
|
0.4%
|
|
ממשלתי לא צמוד ריבית קבועה
|
0.6%
|
|
ממשלתי לא צמוד ריבית משתנה
|
0.4%
|
סיכום ינואר-ספטמבר 2025: תשואה פנומינלית של 11.1% !
להלן הערכתנו לתשואות המסלולים:
|
שם המסלול
|
תשואה בחודשים ינואר-ספטמבר 2025
|
טווח תשואה עליון
|
טווח תשואה תחתון
|
כללי
|
11.1%
|
12.0%
|
10.5%
|
מנייתי
|
18.2%
|
20.0%
|
16.0%
|
500 S&P *
|
4.3%
|
4.5%
|
4.1%
|
פנסיה מקיפה לבני עד 50
|
13.0%
|
13.5%
|
12.0%
|
פנסיה מקיפה לבני 50-60
|
11.6%
|
12.0%
|
10.5%
|
פנסיה מקיפה לבני 60+
|
8.6%
|
9.0%
|
7.5%
*החישוב בשקלים
שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים.
בארה"ב: מדד ה-500 S&P עלה ב-13.7% ומדד הנאסד"ק עלה ב-17.3%. עם זאת, היחלשות הדולר מול השקל בשיעור של 9.4% מחקה חלק ניכר מן התשואות הללו במונחים שקליים.
באירופה נרשמו עליות שערים חדות: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-19.9%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-7.0% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 12.9%.
ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 12.6%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 25.6%, יותר מכל שוקי המניות המרכזיים.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
בשוק המניות בישראל נרשמו עליות שערים חדות מאוד: מדד ת"א 35 עלה ב-33.6%, מדד ת"א 125 עלה ב-33.9%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 31.8%, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 27.6%.
באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור של 4.9%.
מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה בשיעור דומה של 4.5%.
ינואר-ספטמבר 2025:
|
תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%
|
תרומה חיובית
|
תרומה שלילית
|
S&P 500
|
13.7%
|
|
DOW JONES
|
9.1%
|
|
NASDAQ
|
17.3%
|
|
NIKKEI
|
12.6%
|
|
DAX
|
19.9%
|
|
מדד ת"א 35
|
33.6%
|
|
מדד ת"א 125
|
33.9%
|
|
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות
|
4.5%
|
|
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים
|
3.8%
|
|
מדד קונצרני כללי
|
4.9%
|
|
שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף)
|
|
9.4%-
|
שינוי השקל ביחס לאירו (פיחות)
|
2.2%
|
|
מלוות קצרי מועד
|
3.2%
|
|
ממשלתי לא צמוד ריבית קבועה
|
5.1%
|
|
ממשלתי לא צמוד ריבית משתנה
|
4.0%
|