ה-FED ימשיך לנסוע בחושך ללא פנסים? זה הנתון שלא התפרסם וההשלכות

הממשל בארה"ב נכנס להשבתה חלקית, בעקבות מחלוקת בין הדמוקרטים לרפובליקנים על הצעת התקציב. לטענת ממשל טראמפ, הדרישה של הדמוקרטים לסעיפי תקציב בהיקף של מיליארדי דולרים, לטובת תשלומי רווחה למהגרים לא חוקיים, מהווה 'קו אדום' מבחינת הממשל, ולאור זאת לא ניתן (בינתיים) לאשר את התקציב.

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנת, אמר היום בראיון כי ההשפעה של ההשבתה על השווקים צפויה להיות מינורית. העניין הוא שהשבתת הממשל משבשת את לוח הזמנים הכלכלי, ובין היתר מונעת פרסום נתונים חשובים כמו דוח ה-NFP של לשכת הסטטיסטיקה לעבודה (BLS).

נזכיר שנתוני התעסוקה חשובים מאוד, שכן הם היו הגורם המשמעותי (ואולי אפילו היחידי) שגרם ל-FED להוריד ריבית בספטמבר, בעקבות חולשה שניכרת בשוק התעסוקה.

ביום רביעי פירסמה סוכנות ה-ADP, נתון מקדים לנתוני התעסוקה, כאשר הנתון שפורסם היה נמוך משמעותית מהצפי (שגם הוא היה נמוך). במקום צפי לתוספת של 52 א' משרות, הנתון הראה גריעה של 32 א' משרות בשוק העבודה האמריקאי. בהחלט נתון חלש, שמזכיר את ימי הקורונה.

מבחינת הצפי בשווקים לנתון עצמו, ההערכה היא לתוספת של 50,000 משרות, עלייה מ-22,000 בחודש הקודם, אך עדיין נמוך מהטווח הבריא של 150,000-200,000. לאחר נתון ADP שלילי, יש ציפייה שנתוני התעסוקה יתמכו בהמשך הורדות הריבית, אבל ללא פרסום הנתונים בפועל, הדבר משול לרכב שנוסע בחושך ללא פנסים.

לשכת הסטטיסטיקה לא פרסמה צפי למועד פרסום הנתון, ולא ברור אם ה-BLS ישחרר את הנתונים מיד לאחר פתיחת הממשל, או ימתין שלושה ימים לגיבוי, או שיפרסם לוח זמנים חדש. מן הסתם הדבר תלוי גם במשך הזמן שבו תתקיים ההשבתה.