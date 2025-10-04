אי־ודאות כפולה: השבתת ממשלה לצד נתונים חלשים בשוק העבודה בארה"ב

בזמן שצמתם, ממשלת ארה"ב נסגרה רשמית תוך לילה, לאחר שהקונגרס פספס את המועד האחרון לאישור הסכם מימון. וזה יוצר כאוס בכל מיני דרכים, כולל עדכונים של הנתונים הכלכליים שרבים ממתינים להם.

מה המשמעות של זה?

עם הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה שיצאה לחופשה ללא תשלום, משקיעים כנראה יכולים לשכוח מדו"ח התעסוקה המרכזי של ספטמבר, שאמור להתפרסם מחר, ביום שישי. זה משאיר אותם רק עם סקר המשרות הפתוחות ותחלופת העובדים האחרון ("JOLTS"). והדו"ח הזה שפורסם ביום שלישי, לא מצייר תמונה יפה במיוחד.

מספר המשרות הפתוחות נותר יציב על 7.2 מיליון באוגוסט, זה כ-5.5% פחות מאשר לפני שנה. בינתיים, שיעורי הגיוס והעזיבה נשארו נמוכים, והפער בין גיוסים חדשים לפיטורים היה 15,000 זעומים, מה שלא מעניק ביטחון משמעותי. בסך הכל, הסטטיסטיקה מצביעה על כך שמספרי השכר האחרונים עשויים לעבור עדכון נוסף כלפי מטה.





משרות פנויות, גיוסים ופיטורים. מקור לשכת העבודה לסטטיסטיקה, ארה"ב. (Bureau of Labor Statistics).



מבחינת השווקים: אפשר לצפות לכמה שבועות מעורפלים.

ישיבת ההחלטה על הריבית הבאה של הפדרל ריזרב תתקיים בסוף אוקטובר, ועם הנתונים המרכזיים שפורסמו, שעכשיו נמצאים במצב לא יציב, קובעי מדיניות עשויים לקבל החלטות קובעי המדיניות עשויים לקבל החלטות גדולות עם פחות בהירות מהרגיל. אותו הדבר נכון גם למשקיעים.

מה עם המגזר הפרטי?

בנוסף, ארה"ב איבדה באופן בלתי צפוי 32,000 משרות במגזר הפרטי בספטמבר. שוק העבודה במגזר הפרטי בארה"ב ספג מכה ניכרת, הנתונים גם כאן לא מעודדים וגם במקרה הזה, הם לא בדיוק יכולים להתלונן לחברים שלהם שיצאו לחופשה ללא תשלום מהממשלה האמריקאית בגלל סגירת הממשלה.





ארה״ב איבדה באופן בלתי צפוי 32,000 משרות במגזר הפרטי בספטמבר. מקור TradingView



על פי נתוני ADP שפורסמו ביום רביעי מצביעים על כך שהתיקונים הראו ירידה במקום צמיחה (גם אם קטנה). הגורמים העיקריים היו קיצוצי משרות בתחומי הפנאי, אירוח ושירותים מקצועיים. למעשה, רק תחומי החינוך והבריאות המשיכו להוסיף משרות בחודש. הנתונים הפתיעו את הכלכלנים שהעריכו שתהיה דווקא עלייה כוללת במשרות. וזה נתפס כהוכחה נוספת לכך ששוק העבודה של אמריקה מתרכך. בעוד שדו"ח התעסוקה החודשי של משרד העבודה, זה שכולם עוקבים אחריו הרבה יותר מקרוב, מתעכב מן הסתם בגלל השבתת הממשלה, כאמור, נתוני ה-ADP משכו השבוע תשומת לב רבה יותר מהרגיל. אמנם ההערכות של ADP אינן תואמות לעתים קרובות את מספר המשרות החודשי הרשמי כשהן מתפרסמות ימים לאחר מכן והרבה פעמים יש ביקורת עליהם מצד כלכלנים על כך שיש להם רקורד גרוע בביצוע תחזיות לטווח קצר, אך הדו"ח עדיין נחשב למדד המצביע על המסלול של שוק העבודה. ובסך הכל, הדו"ח אישר מחדש כי שוק העבודה בארה"ב מאט ונמצא בסיכון לעצירה.

לנתונים יש כמה פרשנויות אפשריות. ראשית, חשוב לזכור שמדובר במדד חלקי שאינו כולל את המגזר הציבורי. מבחינה היסטורית, ADP לא תמיד מנבא מדויק של נתוני דו"ח התעסוקה משום שמדובר בשיטות שונות. בנוסף, העובדה שחלק גדול מהירידה נובע מהתאמה טכנית מעלה ספק אם מדובר בהידרדרות אמיתית או רק בעיוות סטטיסטי כלשהו. ובכל זאת, התמונה שמצטיירת מצביעה על התמתנות מסוימת בשוק העבודה: פחות גיוסים, יותר זהירות מצד המעסיקים וירידה בתמריצים למעבר בין עבודות.

ההשבתה הממשלתית בארצות הברית מוסיפה נדבך של אי־ודאות. בהיעדר נתוני BLS רשמיים, משקיעים וכלכלנים נאלצים להסתמך יותר על נתוני ADP גם אם הם פחות מדויקים, מה שמגדיל את הסיכון לפרשנויות מוטעות. זה קריטי במיוחד עבור הפדרל ריזרב, שנמצא בעיצומו של מאבק לשמור על איזון בין בלימת אינפלציה לבין הימנעות מהאטה חריפה. עכשיו, כשהתמונה של שוק העבודה בארה,ב נראית חלשה יותר, ההערכות על כך שהפדרל ריזרב ילך על הפחתת ריבית נוספת כבר באוקטובר מתחזקות.

בסופו של דבר, ירידה חודשית אחת אינה בהכרח סימן לכך שהכלכלה כושלת. ייתכן שמדובר ברעש סטטיסטי שנובע מההתאמות השנתיות. עם זאת, אם הנתונים הבאים ימשיכו להצביע על אובדן משרות והאטה בהתרחבות השכר, זה כבר עשוי להעיד על מגמה מתמשכת כזו שדיי בוודאות תשפיע ישירות על החלטות המדיניות המוניטרית של ארה״ב ועל השווקים הגלובליים.

