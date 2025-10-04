טלטלה בשוק האמריקאי: השבתת הממשל משביתה את דו"ח התעסוקה ומגבירה את אי-הוודאות של הפד

הימים שקודמים לדוח תעסוקה ארצות הברית הם רגישים תמיד.

מבחינת השוק, נתון שלילי, אך לא שלילי מדי, יתקבל בקורת רוח, שכן מחד הסיכוי שהריבית תרד שוב, בעקבותיו, גדל, אך הנתון לא יעיד על האטה כלכלית, או תעסוקתית, של ממש.

מנגד, נתון חזק, שיעלה בהרבה על הערכות השוק, עלול לגרור המשך ריבית גבוהה לתקופה ממושכת יותר.

גם כך, הפד לא מתכנן, כפי שעולה מהתחזית הכלכלית האחרונה שלו ומתדרוך העיתונאים של היו"ר פאוול, לשנות את מדיניותו ולוותר על קבלת החלטות תלויות נתונים מדי פגישה ופגישה, וכי ימשיך לנקוט זהירות, בין השאר נוכח אי הוודאות בקשר למדיניות הכלכלית בכלל, ומדיניות המכסים בפרט, ומשום שליבת האינפלציה (בניכוי מזון ואנרגיה) עדיין גבוהה מ-3% ולאחרונה אף עולה.

כשהנתון לחודש ספטמבר מגיע לאחר תקופה של חודשים תנודתיים, עם תיקונים גדולים מדי חודש ונטייה כלכלית להיחלשות, חשיבותו גדלה אף יותר.

לאורך זמן, מתן הערכות לנתוני התעסוקה והשכר אינה פשוטה וזאת משום שהתוצאות עלולות להפתיע משמעותית לכל כיוון וכאמור להשתנות בדיעבד.

הפעם מצטרף גם נושא השבתת שירותי הממשל, מתחילת חודש אוקטובר, מה שכנראה לא יאפשר לפרסם היום (ו') את נתוני התעסוקה הרשמיים. נציין כי נתוני התעסוקה של הסקטור הפרטי פורסמו כבר והיו חלשים מהמשוער.

אין לראות בכך נושא טכני. חברות דירוג האשראי ציינו לא פעם כי מעבר לגירעון התקציבי הגדול, במונחי תוצר, שאף החמיר בשנים האחרונות, הן אינן מרוצות מהריטואל של הגעה לדקה ה-90 טרם אישור הצעת תקציב וכאמור, לעיתים חולף הזמן ושירותיו החיוניים של הממשל מושבתים.

על פני זמן, השבתות כאלו לא גורמות לזעזועים של ממש בקרב שוקי ההון, אך הפעם יש לזכור כי הן מגיעות כשמדדי המניות נמצאים ברמות הגבוהות ביותר בכל הזמנים שלהם ולכן הרגישות שלהם לכל התפתחות שלילית מעין זו גבוהה יותר.

כמו כן, מבחינת הפעילות הכלכלית, נמצא כי השבתות משפיעות יותר וכשכלכלת ארה"ב רושמת התמתנות (הפד צופה שהתוצר יצמח 1.6% השנה ו-1.8% בשנה הבאה, בעוד בשנים 2022 – 2024 צמח התוצר בין 2.5% ל-2.9%) עלולה להיות לך משמעות נוספת, אם וככל שההשבתה תימשך.

מעבר לכך, בניגוד לעבר, הנשיא טראמפ אומר כי בעקבות ההשבתה כוונתו לפטר דרך קבע עובדים רבים, במסגרת מדיניות צמצום והתייעלות הסקטור הציבורי שלו, ולא יסתפק בהיעדרויות זמניות בלבד. ככל שהדבר יקרה, ההשלכות הכלכליות והתעסוקתיות תצטרפנה למדיניות ההגירה ותהיינה גדולות יותר.

מבחינת הפד, שהעלה לאחרונה את שוק התעסוקה למקום גבוה במסגרת שיקולי הריבית שלו, שירדה עקב סימני חולשה תעסוקתית ולמרות שסביבת האינפלציה עדיין גבוהה מהרצוי, ייתקל בקושי לקבל בקרוב החלטות תלויות נתונים, אם נתוני התעסוקה לא יעמדו לפניו (לרבות עדכוני נתונים לחודשים הקודמים) ואולי בהמשך גם נתוני מדד המחירים לצרכן.

כשאנו לפני עונת דוחות כספיים חדשה, זה מתכון לתנודתיות יתר של השוק בתקופה הקרובה.