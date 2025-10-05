תחזיות אופטימיות לגבי שוק המניות המקומי - ניתוח טכני פונדמנטלי

העולם היהודי והישראלי כמרקחה. בחו"ל, האנטישמיות משתוללת עד כדי הרג מתפללים בבריטניה כאשר רחובות אירופה כולה מלאים בהפגנות ותהלוכות נגדנו. וגם כאן, אין רגע דל. המשט נעצר ומהווה עכשיו קרדום לחפור בו עבור השונאים הישנים-חדשים, והמלחמה נמשכת עם מה שהיא מביאה כסבל ויגון. כל זה בעיצומם של חגי תשרי שבהם ביקשנו איחולים טובים לשנה העברית החדשה, וגם כפרה ומחילה על עוונותינו השונות. עוד מעט סוכות שיהיה מקור של שמחה על פי המצווה עצמה ממש.

אני מזכיר כל זאת כדי לומר שוב: רקע כזה "מסובך" לא היה מעולם לשוק כה חיובי!

אחזור שוב על מה שכבר אמרתי בעבר: מכיוון שהשוק מתמחר את העתיד שאחרי סיום המלחמה, ובגלל שזה נראה, בינתיים, כעתיד של מדינה בלי הרבה מאוד מן האיומים שהעיקו עליה עד כה (חוץ מהאספקט האנטישמי החדש-ישן בעולם המפותח), הבורסה הישראלית עדיין מהווה מקור משיכה להשקעות, ומהווה סוג של שיא של אופטימיות. וכך, אשאל את השאלה הפשוטה הבאה: ואם כל התחזיות האופטימיות של הטווח הקצר יתגשמו? לאן המדד העיקר יכול להגיע לו?

על מנת לענות על כך נשתמש בכלי פשוט וידוע מאוד: השלכת Fibonacci. זו נותנת לנו רמות מחיר חזויות על בסיס נקודת שפל, שיא, ושוב שפל כאשר החיזוי הוא לשיא הבא. הנה גרף יומי של המדד העיקרי שלנו, ת"א 35, המיישם שיטה זו:





ניתן לראות בגרף את המצב הכללי של המדד בחלון השמאלי כאשר יש הגדלה של אזור 1 בשאר הגרף. שמתי את ההשלכה על בסיס השפל של 07-04-2025, השיא של 10-07-2025, והשפל של 12-08-2025. ומה קיבלנו? לפני שנאמר זאת, כמה כללי אצבע בעניין הזה: הרמות העתידיות הנפוצות היסטורית והסבירות ביותר הינן ה-100% (1) וה-50% (0.5). הסיבות לכך פסיכולוגיות ומלאות בסמנטיקה מיחשובית ואנושית.

בכל אופן, שאר הרמות הנפוצות הינן של השליש (0.382) והשני שליש (0.618). זכרו שהמספרים האלו נובעים מן הסדרה הקרויה על שמו של המתמטיקאי האיטלקי הידוע... וכך, נאמר: אם הכול יתנהל כשורה, והמלחמה תסתיים כאשר מצבה של ישראל לא סובל מאירוע חמור בלתי צפוי חדש, הסבירות מצביעה על סיום הסגמנט החדש של המגמה החיובית (אשר התחדשה בשיא כל הזמנים שלפני החג) סביב 3675 או, אם תהיה פחות התלהבות נגיע ל-3280.

אני דווקא דוגל באופציה הראשונה, או בהגעה לשני שליש דהיינו: 3373 כמינימום. על בסיס העבר ועל פי המומנטום החדש שראינו ביום המסחר האחרון, ייתכן שאני ממעיט בעניין אבל אלו המספרים של ההשלכה. בכל מקרה אלו יעדים, וזה יותר טוב מכלום כי כאשר יש פריצה לשיא כל הזמנים לא ניתן להשתמש בהיסטוריה כקנה מדיה של ניתוח תנועת מחיר.

גמר חתימה טובה ושנה טובה לכל משתמשי פאנדר!



תמונה: Dreamstime



