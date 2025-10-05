להב אל.אר משכפלת עסקאות גאוניות בגרמניה: רוכשת נכסים מניבים עם מימון בנקאי מלא ושטח ריק כהטבה

להב אל.אר חתמה על הסכם מחייב נוסף לרכישת שני מרכזי קניות ומסחר שכונתיים המשרתים צרכי האוכלוסייה בגרמניה.

שני הנכסים בעיר BON ובעיר WERL נרכשו בתמורה לכ- 3.6 מיליון אירו (וזאת בנוסף להסכם מחייב לרכישת 2 נכסים שנחתם שבוע שעבר, יום א' 28/09/2025).

הנכסים על שטח קרקע בגודל של 36.2 דונם עליהם בנויים מרכזים מסחריים בגודל של 11,444 מ"ר.

בשני המרכזים שטח המושכר בגודל של 5,155 מ"ר לרשת DIY מובילה עד 28/02/2044 בשכ"ד של 324,583 אירו לשנה, ושטח ריק בגודל של כ- 6,289 מ"ר עליו מתנהל מו"מ מתקדם להשכרתו לרשת קמעונאית מובילה לז"א.

תשואת ה- CAP של העסקה 9% וזאת לפני השכרת השטח הריק!!!

לאחר השכרת השטח הריק (שלב ב'), יגדל שכ"ד לכ- 915,139 אירו לשנה, וסך ההשקעה ל- 6,960,000 אירו (כולל השקעה במושכר של כ- 3 מיליון אירו).

תשואת CAP של כ- 13.86% (על כלל המרכזים).

המימון שיינתן ע"י הבנק שלב ב', יהיה בסך של 8 מיליון אירו אל מול השקעה כוללת של כ- 7 מיליון אירו !!! (כן שתוותר יתרה של 1 מיליון אירו).

המימון הבנקאי (שעדיין אינו מחייב), לכ- 20 שנה בריבית נומינלית של כ- 3% לשנה (ריבית מקובעת ל- 5 שנים), ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים ובנון ריקורס.

בנכסים פוטנציאל לפיתוח נדלנ"י מהותי נוסף על פני תכסית הקרקע.

שבוע שעבר (יום א' 28/09/25) דיווחה להב אל. אר על רכישת 2 מרכזי קניות שכונתיים משרתי צורכי אוכלוסייה, בסך של כ- 2.46 מיליון אירו, תשואה לעסקה (CAP) של כ- 9.65%, תשואה שנתית ממוצעת C.O.C של כ- 13.6% ותשואה שנתית ממוצעת להון עצמי (.O.F.F) של כ- 18.9%, עם הסכם מימון מחייב עם בנק מקומי ל- 25 שנים בריבית שנתית נומינלית, לא צמודה בשיעור של 3.3%, נון ריקורס, ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים.

אבי לוי, יו"ר להב אל.אר: "שוב להב אל. אר בעסקה קטנה, אך הזדמנותית ויצירתית רוכשת שני מרכזי קניות נוספים בתשואת CAP של כ- 9% עם שוכר איכותי לז"א עד שנת 2044, לצד שטח ריק שלגביו יש הסכמות עקרוניות להשכרת השטח, שרק השטח המניב על מכלול העסקה יוצר תשואת CAP של כ- 9%, כך שאת השטח הריק מקבלים למעשה ללא תמורה, לאחר השלמת השכרת השטח הריק ולקיחת מימון בנקאי לז"א, בריבית אטרקטיבית, נגיע לעסקה בה כל הלוואת הבעלים נפרעת מיד ויוותר עודף. ונחזיק שני מרכזי קניות שכונתיים משרתי אוכלוסייה עם שוכרים איכותיים לזמן ארוך לצד פוטנציאל השבחה גבוה".





החברה בוחנת עסקאות חדשות לרכישת פורטפוליו של נכסים מסחריים בהיקף כולל של כ- 83.2 מיליון אירו ובתשואתCAP ממוצעת של כ- 9.02%.

בנוסף החברה נמצאת במו"מ למכירת 9 נכסי נדל"ן מסחרים נוספים בגרמניה, בתמורה כוללת של כ- 40.8 מיליון אירו ובתשואת CAP של כ- 5.15%.

בתחילת שבוע שעבר (יום א'), עדכנה החברה כי חתמה על הסכם לרכישת 2 נכסים מסחריים שכונתיים בתמורה לכ- 2.46 מיליון אירו. העסקה משקפת תשואה לעסקה (CAP) של כ- 9.65%, תשואה שנתית ממוצעת C.O.C של כ- 13.6% ותשואה שנתית ממוצעת להון עצמי (.O.F.F) של כ- 18.9%. עם שכ"ד שנתי לפורטפוליו של כ- 237.4 א' אירו. עם הסכמי שכירות ארוכי טווח עד שנת 2028-2034. עם הסכם מימון מחייב עם בנק מקומי לתקופה של כ- 25 שנים בריבית שנתית נומינלית מקובעת ל- 3 שנים, לא צמודה בשיעור של 3.3%, ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים, הלוואת non-recourse והחזר קרן שנתי ממוצע בשיעור של 2.0% לשנה.

עוד בשבוע שעבר (יום ב') עדכנה החברה כי חברת דלק נכסים, חברה הבת (בשליטת להב אל אר וב.ג.מ) רכשה מגרש זמין לבנייה להקמת מרכז מסחרי שכונתי משרת צורכי אוכלוסייה בדימונה, מגרש בשטח של 4.5 דונם, מיועד להקמת מרכז מסחרי שכונתי בהיקף של כ- 3,000 מ"ר, בסכום של 20 מיליון שקל, סך ההשקעה הצפוי כולל ההקמה מוערך בכ- 50 מיליון שקל. התשואה לפרויקט צפויה להיות גבוהה מ- 8% ורווח יזמי של מעל לכ- 21%, כאשר התשואה להון העצמי לפרויקט לאחר מימון בנקאי תעמוד על כ- 15% לשנה.

בתחום האנרגיה המתחדשת, עדכנה החברה בתום ובתחילת חודש שעבר, כי חברת פריים אנרג'י הממוזגת שבשליטה משותפת של להב אל.אר (43.5%) וירון קיקוז (41.6%) - השלימה שתי עסקאות ראשונות לאחר השלמת תהליך המיזוג עם להב אנרגיה ירוקה בהיקף של כ- 422 מיליון שקל, והגדילה את פורטפוליו המתקנים המניבים בישראל ובחו"ל לכ- 165.8 מגה-וואט (DC).

בתום חודש ספט' 2025, עדכנה החברה כי פריים רכשה 161 מתקנים סולאריים, המחוברים לרשת החשמל ומופעלים מסחרית בהספק כולל של 53.7 מגה וואט (DC) בתמורה של 30 מיליון שקל, היקף העסקה הכולל כ- 222 מיליון שקל. העסקה מגלמת תשואת פרויקט PIRR בשנה הראשונה של כ- 7.5% ותשואה תזרימית של כ- 10% על ההשקעה לאחר השלמת העסקה, ולפני התרומה המשמעותית הצפויה מהשבחת והרחבת המתקנים.

בתחילת חודש ספט' 2025, עדכנה החברה כי פריים רכשה 26 מתקנים סולאריים, המחוברים לרשת החשמל ומופעלים מסחרית בהספק כולל של 13.1 מגה וואט (DC). בתמורה של 72 מיליון שקל, היקף העסקה הכולל כ- 200 מיליון שקל. העסקה מגלמת תשואת פרויקט PIRR שנתית של כ- 8.8% ותשואה תזרימית של כ- 13.2% על ההשקעה לאחר השלמת העסקה.

להב סיימה את שנת 2024 ברווח נקי של 161.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ- 102.1 מיליון שקל בשנת 2023. את החציון הראשון לשנת 2025 סיימה החברה ברווח כולל של כ- 98.9 מיליון שקל וברווח נקי של כ- 60.9 מיליון שקל.



