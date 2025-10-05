קבוצת פייטון השלימה את עסקת רכישת SI Manufacturing

הקבוצה שמחה לעדכן כי, ביום 1 באוקטובר 2025, השלימה חברת בת בבעלות מלאה (100%) של פייטון פלאנר מגנטיקס בע"מ (להלן: "החברה הרוכשת") את הסכם רכישת המניות של SI שבקליפורניה, ארה"ב ואת הסכם רכישת נכס המקרקעין עליו בנוי מפעלה.

קבוצת פייטון, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של שנאים, מעדכנת כי חברת בת של פייטון פלאנר מגנטיקס בע"מ, חברת בת ציבורית בבעלות חלקית של החברה (66.2%), השלימה את רכישת מלוא הון המניות של החברה האמריקאית SI Manufacturing וכן את רכישת נכס המקרקעין עליו בנוי מפעלה.

עם השלמת העסקה הועברו מניות SI Manufacturing לידי חברת הבת של פייטון פלאנר מגנטיקס וכן שולמה תמורה בסך של כ- 5.6 מיליון דולר (בניכוי החוב הפיננסי נטו והוצאות העסקה של החברה הנרכשת) כמו גם הועברה תמורה בסך של כ-4.4 מיליון דולר בגין השלמת רכישת נכס המקרקעין עליו בנוי מפעלה של SI Manufacturing. נכס המקרקעין שנרכש, שייעודו תעשייה משתרע על שטח של כ- 2,926 מ"ר ועליו בניין בן 2 קומות בשטח של כ- 1,341 מ"ר.

SI Manufacturing שבסיסה בקליפורניה, הוקמה ב- 1952, ומאז עוסקת בייצור ומכירה של סלילים אלקטרונים, הרכבת ספקי כח ורכיבי מגנטיקה בהתאמה אישית. על לקוחותיה נמנות חברות בתחומי תעשייה שונים ביניהם תחבורה, תעופה, חלל וביטחון. רכישת הפעילות של SI Manufacturing מהווה חלק מהיעדים והאסטרטגיה העסקית של קבוצת פייטון שכוללת צמיחה אורגנית וצמיחה מרכישות של חברות שפעילותן סינרגטית לפעילות הקבוצה. באמצעות הרכישה תוכל כעת פייטון להרחיב ולחזק את בסיס לקוחותיה בתחומי הפעילות הנרכשת ואת נוכחותה הגלובלית בחוף המערבי בארה"ב.

דוד יטיב, יו"ר החברה: "אנו שמחים להשלים את רכישת ,SI רכישה ראשונה משותפת עם קרן פימי. את השנה העברית החדשה, פותחת קבוצת פייטון ברכישת חברה, בחוף המערבי. בכך מיישמת הקבוצה את אסטרטגית הצמיחה, האורגנית משולבת רכישות סינרגטיות, שלה. לחברה הנרכשת בסיס לקוחות מגוון בתחומי: התעשייה הבטחונית, תעופה וחלל, תחבורה והרכבות של ספקי כח, כל זאת בתוספת העוצמה ההנדסית בקבוצת פייטון, יביא להזדמנויות צמיחה משותפות הן לחברות הקבוצה הקיימות והן ל- SI. אנו מאמינים כי הרכישה תתרום להרחבת פעילותנו הבינלאומית והאצת הצמיחה בקבוצה".