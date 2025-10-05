תל אביב קפיטל החזקות מודיעה על סדרת מינויים בחברות הבנות

תת-אלוף (מיל׳) עידו מזרחי לשעבר קצין הנדסה ראשי ומי שמונה ע"י צה"ל לחקור את הטבח הקשה שהתרחש בפסטיבל נובה, מצטרף ל- Advisory Board של הקבוצה. מינויו נעשה כחלק מהיערכות החברה להרחבת קשת המוצרים והשירותים שהחברה מייצגת גם בתחום הטכנולוגיות הביטחוניות.
יגאל אמיטון שהצטרף לחברה לפני כחצי שנה, קודם לתפקיד CTO והוא יהיה אחראי על כלל האספקטים הטכנולוגיים של הקבוצה מול לקוחות ושותפים עסקיים.
עו"ד שגיא דולינסקי מונה לנהל את הסניף של הקבוצה בליטא, במקומו של Saulius Racevicius, אשר ממשיך לכהן ב- Advisory Board של החברה. עו"ד דולינסקי, המתגורר בליטא מזה מספר שנים, שימש בעבר כמנהל מחלקת האופרציה והמחלקה המשפטית ב- ScholarshipOwl וכמנהל המחלקה המשפטית ב- Gumballpay וכיום הוא מנהל חברה לשירותים עסקיים בליטא.
מטעם יו"ר הקבוצה, אורי שמואלי, נמסר: ״עם פתיחת השנה החדשה, אני שמח להודיע על התחלות חדשות בתל אביב קפיטל, אשר יובילו את החברה לצמיחה והתפתחות בשנים הבאות. כוח האדם הייחודי והאיכותי של הקבוצה מהווה את מנוע הצמיחה המרכזי בהובלתה להישגים חדשים״.