הזמנת המשך לאורביט: חיל האוויר האמריקאי מזמין שדרוג מערכות שמע

אורביט טכנולוג'יס (ת"א: ארביט) מובילת שוק בפתרונות לניהול קשר ושמע במערכות מוטסות, טרמינלים לתקשורת לוויינית מוטסת וימית הודיעה היום על קבלת הזמנה נוספת לשדרוג מערכות לניהול שמע מסוג ADAS במטוסי 135-KC של חיל האוויר האמריקאי בהיקף של כ- 3.1 מיליון דולר. הזמנה זו נתקבלה בהמשך לזכייה בהסכמי המסגרת לאספקת שירות למערכות תקשורת הפנים ושדרוג יחידות ההפעלה במערך מטוסי ה 135-KC של חיל האוויר האמריקאי. ממועד החתימה על ההסכמים, חיל האוויר האמריקאי מימש כ- 25 מיליון דולר מסך הסכמי המסגרת. יתרת הסכם המסגרת עומדת על כ- 6.8 מיליון דולר.
דניאל אשחר, מנכ"ל אורביט, מסר: "אנו ממשיכים במגמת הגדלת הצבר שלנו במגוון תחומים בהם אנו פועלים וגאים על הזמנת המשך נוספת לשדרוג מערכות לניהול שמע למטוסי KC-135 של חיל האוויר האמריקאי. אמינות מערכות השמע של אורביט יחד עם ביצועים מעולים, מביאים לקוח יוקרתי ביותר, חיל האוויר האמריקאי, לשדרג את מערכות השמע הקיימות בדור מתקדם יותר עם טכנולוגיות שפותחו באורביט. נמשיך לפעול לבניית צבר הזמנות משמעותי לטובת המשך הצמיחה שלנו כחברה מובילה בתחומה".